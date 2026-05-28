Hoppá! Megváltoztatta a nevét Fésűs Nelly lánya

Horváth Csenge kisbabája május 21-én született, a kicsi a Jana nevet kapta. Fésűs Nelly lánya igazán büszke édesanya lett, korábban elárulta, hogy gyermeke kapcsán minden apró pillanatban gyönyörködik.

Fésűs Nelly lánya nevet változtatott

Csengéék még a baba születése előtt adtak interjút a Fókusznak, amelyből egy részletet meg is osztottak. Az anyuka arról is mesélt, miként ismerkedett meg férjével.

Anyukám meggyőzött, hogy milyen jó lesz, család, Erdély, kiruccanás, fák, jó levegő... Mondom, jó, akkor elmegyek. Hát, az lett ebből, hogy lett egy férjem és mindjárt egy gyerekem, úgyhogy elég jól sikerült ez a kiruccanás

- elevenítette fel a családi kirándulást, melyen megismerkedett Barabás Ottóval.

A felvételből az is kiderült, hogy Horváth Csenge neve az esküvő óta Barabás Csenge, a magánklinikán ugyanis a 23 éves szépség így mutatkozott be az orvosnak.