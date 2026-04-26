Végre: kiderült, kik a Megasztár új zsűritagjai, óriási a döbbenet

A TV2 egyik legikonikusabb és legsikeresebb műsora, a Megasztár hamarosan visszatér, ráadásul úgy tűnik, hogy jócskán lesz benne megújulás szinte minden téren – minden jel arra utal, hogy a tehetségkutató következő évada minden eddiginél izgalmasabb lesz.

Már korábban bejelentették, hogy Ördög Nóra mellett Lékai-Kiss Ramóna lesz a Megasztár műsorvezetője, illetve az utóbbi napokban az is kiderült, hogy az előző zsűriből Herceg Erika és Marics Peti térnek vissza, hozzájuk csatlakozik új arcként Puskás-Dallos Bogi – most pedig azt is elárulták, hogy ki lesz a negyedik zsűritag.

Nem más csatlakozik a Megasztár zsűrijéhez, mint T. Danny.

A rapper nemrég fájdalmas vallomást tett az életéről és a gondjairól, de a rajongói végig kitartottak mellette, T. Danny pedig jó útra tért és ezek szerint egy igazán izgalmas projektet talált magának, hiszen a Megasztár zsűritagjaként biztos, hogy nem fog unatkozni.

Íme a bejelentés: