Teljes sokk és döbbenet: kiszivárgott a Megasztár legújabb zsűritagjának kiléte, lányok ezrei sírnak örömükben

Mint azt a Bors megírta, óriási érdeklődés övezi a Megasztár legújabb évadát, különösen a zsűritagok kilétét, akik eddig titkolt a TV2.

Kiderült, ki lesz a Megasztár harmadik zsűritagja

Az információkat csak ez elmúlt napokban kezdték el szivárogtatni, melynek részeként elsőnek Herceg Erikáról derült ki, hogy visszatér az ítészek székébe, majd egy új névvel rukkolt elő a csatorna Puskás-Dallos Bogi személyében. A csatorna nemrég ismét elszórt pár morzsárt az ítész kilétével kapcsolatban:

Vége a titkolózásnak: Marcsi Peti a Megasztár 3. zsűritagja

Most pedig már a zsűri harmadik tagjáról is lerántották a leplet, aki egy szintén jól ismert arc Marics Peti személyében.

Úgy gondolom, hogy összességében egy sikeres évad volt az előző, tele volt újításokkal, amik mindig izgalmakat szülnek. Ezért is éri meg minden évben újra és újra elkezdeni ezt az egész folyamatot, mert mindig megvan az a kis motoszkáló izgalom az emberben, hogy most mi lesz más, milyenek lesznek az új emberek, a játékszabályok, úgyhogy már várom az ideit! Hogy idén csinálnék-e valamit másképp? Úgy érzem, azt mindig a helyzet szüli, én megpróbálok a lehető legjobban alkalmazkodni hozzá, és kihozni a legjobbat belőle, úgyhogy majd meglátjuk. A versenyzőknek azt üzenem, hogy merjenek újak lenni, önmaguk lenni, és adjanak bele mindent, ami a csövön kifér. Ne izguljanak, ne torpanjanak meg a színpad előtt, hanem vetődjenek fel oda! Az új évadtól várom, hogy lepjen meg, legyenek nagyon érdekes, értékes új előadók, sírjunk, nevessünk sokat, és mindenki élvezze a velünk töltött időt

– fogalmazott az énekes.