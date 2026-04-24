"Nagyon meglepődtem" - Dallos Bogi is zsűritag lesz a Megasztárban

Mint azt megírtuk, a Megasztár kapcsán azt már bejelentették, hogy Herceg Erika ebben az évben is helyet foglal majd az ítészek közt, aztán pedig beindultak a találgatások a második mester kilétével kapcsolatban. Most kiderült: Puskás-Dallos Bogi Megasztár zsűritag lesz!

Dallos Bogi Megasztár 2026-os zsűritagként komoly célt fogalmazott meg

Dallos Bogi így élte meg a Megasztáros felkérést

Bevallom, amikor megkerestek ezzel a feladattal, hogy legyek a Megasztár egyik zsűritagja, akkor nagyon meglepődtem, különösen azért, mert néztem az előző évadot és azt gondolom, hogy én nagyon más hangnemet és értékeket képviselek. De aztán elkezdtem egy kicsit nosztalgiázni és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen én Oláh Ibolyáért rajongtam életemben először, hogy ott voltam az Arénában, amikor Rúzsa Magdi megnyerte ezt a műsort, illetve természetesen a férjemet, Puskás Petit is itt fedezték fel, és elkezdett nagyon izgatni ez a feladat és az, hogy vissza tudjuk-e hozni a műsornak azt a hangulatát, amit én annyira szerettem.

- árulta el a TV2-nek Bogi.

Na de, mire számíthatunk Bogiról?

Egyszer már ültem zsűriszékben, de akkor nagyon fiatal voltam, most viszont én is kíváncsi vagyok rá, hogy 29 éves felnőtt nőként mit hoz ki belőlem ez az egész. Annyit viszont kijelenthetek, hogy kizárólag tehetségeket keresek, férjet már nem. Furcsa érzés lesz, hogy most nem 10-20 évvel idősebb zsűritársak ülnek majd mellettem, hanem a generációm kiemelkedő tagjaival fogunk együtt zsűrizni, de emiatt nagyon izgatott is vagyok. Annak pedig külön örülök, hogy nem csak férfiakkal kell majd harcolnom, hanem női zsűritársam is lesz. A versenyzőknek azt üzenném, hogy ne akarjatok mások lenni, mint amilyenek vagytok, és legfőképp ne féljetek tőlem, mert én nem azért jöttem, hogy bántsalak titeket, hanem, hogy felemeljem a tehetségeket

- tette még hozzá a zsűritag.

A teljes bejegyzést itt tudod megnézni: