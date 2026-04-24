Herceg Erika, a Megasztár első bejelentett zsűritagja: „Számítottam rá, hogy visszahívnak!”

Hatalmas a készülődés a TV2 háza táján, hiszen idén is visszatér a legendás tehetségkutató, a Megasztár. Bár a műsorvezetők személyét – Ördög Nórát és Lékai-Kiss Ramónát – már korábban bejelentették, a zsűri kiléte körül eddig nagy volt a titkolózás. Most azonban kiderült: az első fix pont nem más, mint a gyönyörű és tehetséges Herceg Erika.

Herceg Erika Megasztár mentorként fog visszatérni (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A Megasztár 2026 visszatérő zsűritagja sejtette, hogy visszahívják

Az énekesnő a Borsnak adott interjújában elárulta, egyáltalán nem érte váratlanul a felkérés, sőt, mélyen legbelül bízott benne, hogy újra lehetőséget kap a bizonyításra.

Éreztem a hullámot. Amikor valami jól sikerül, amikor valami beválik, az ember érzi belül. Őszintén szólva, én számítottam rá, hogy vissza fognak hívni, és bejött a megérzésem, aminek szívből örülök

– kezdte lapunknak Erika, aki azt sem titkolta, hogy az előző televíziós szereplése óta rengeteget változott a szemléletmódja.

Tanult a múlt hibáiból

Erika önkritikusan tekint vissza a korábbi tapasztalataira. Bevallása szerint akkoriban még „új emberként” érkezett Magyarországra, és hiányzott belőle az a tévés rutin, ami ahhoz kell, hogy azonnal átlássa a produkciók mélységeit.

Akkor még nem tudtam, hogy nem láttam meg dolgokat. Ma már másként állok hozzá. Bár akkor is végtelenül lelkiismeretes voltam a versenyzőimmel, mostanra megjött az a tapasztalat, amivel valódi segítséget tudok nyújtani ezen a nehéz úton.

Mit keres a „jövő Megasztárjában”?

Az énekesnő szerint a tehetség csak az alap, egyfajta „belépőjegy”, de önmagában kevés a győzelemhez. Erika szerint a mai felgyorsult világban a marketing, a megjelenés és az egyéniség hármasa dönthet el egy karriert. Külön kiemelte, hogy számára a karizma az, ami nélkülözhetetlen egy előadónál.

Karizma nélkül nem lehet valaki igazi előadó. Erre születni kell. Vannak, akik rengeteget tanulnak, jól néznek ki, de egyszerűen érzed, hogy nem őszinte, amit csinálnak. Én azt a természetességet keresem, amit tavaly például Ádám Attila képviselt: ő nem játszotta meg magát, és ezt imádták a nézők.

Nem lesz „vérengző” zsűritag

Bár a tét hatalmas, hiszen a Megasztár győztese nemcsak hírnevet, hanem komoly pénznyereményt is kap, Erika ígéri: az előválogatók során nem a szigor lesz az elsődleges szempontja.

Nem fogok elengedni egy kezet csak azért, mert kicsit hamis volt egy hang, vagy bizonytalan a fellépés. Ha látom az egyéniséget, a különleges hangszínt és azt a bizonyos 80 százalékos potenciált, akkor ott a helye a versenyben. A célom, hogy megtaláljam azokat a csiszolatlan gyémántokat, akik képesek éjjel-nappal a produkciójukon dolgozni, vizualizálni a sikert, és végül uralni a színpadot.

Herceg Erika tehát készen áll, és vibráló energiájával minden bizonnyal a Megasztár idei évadának is az egyik legmeghatározóbb alakja lesz. A kérdés már csak az: kik ülnek majd mellé a zsűriszékbe?