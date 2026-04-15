T. Danny megdöbbentő vallomást tett: „Kész csoda, hogy élek!”

Kétrészes dokumentumfilm jelent meg T. Dan­ny­ről a Crea­tor TV strea­ming­csa­tor­ná­ján, A maszk mögött címmel. Rengeteg sikeres fellépésen van túl, de komoly kábítószer-függőség alakult ki nála – kokaint fogyasztott. T. Danny családja és a barátai viszont kitartottak mellette, és legyűrte a drogokat, mesélte a hot! magazinnak.

(Fotó: MEDIAWORKS /hot! magazin/Bánkúti Sándor)

Kész csoda, hogy élek! Egy évet ölelt fel, míg sikerült talpra állnom, és visszahoznom a régi önmagamat, és mondhatom, hogy sokkal jobb formában vagyok mind fizikailag, mind mentálisan, mint azelőtt. Bárcsak azt mondhatnám, hogy ebben a folyamatban segített egy új szerelem, de nem így történt. Egyszer voltam eddig szerelmes, de hogy mit hoz a jövő, azt nem tudhatom

– mesélte T. Danny.

A T. Danny filmből nagyon sok részletet megismerhetünk az énekes történetéből

(Fotó: MEDIAWORKS/hot! magazin/Bánkúti Sándor)

T. Danny maszkja is lekerül majd?

A T. Dannyről készült dokumentumfilmből kiderül, hogy néha napokig nem aludt a szer miatt, egyszer véresen találták a teraszon, sokszor több óra teljesen kiesett a napjából. A családja és a barátai végig mellette álltak. Most úgy érzi, hogy kikerült a gödörből, két lemezen dolgozik, tele van a kon­cert­nap­tára.

Egy párhuzamos életben lehet, hogy sportoló lennék: úsznék, fociznék, bokszolnék. Más szakma nem vonzott. A sportot gyerekkorom óra szeretem, aztán bejött az életembe a zene, és elvitte a fókuszt. A fiataloknak azt üzenem, hogy ésszel... Nem szólok bele senkinek az életébe, nem akarok nagy megmondóembert játszani, és a produkcióval nem az a célunk, hogy belőlem bármiféle mártírt csináljunk. Az esetem egy példa arra, hogyan tudja elveszíteni valaki a kontrollt önmaga, az élete felett. Példa arra, hogy ha valaki kivív magának egy bizonyos szabadságot, akkor azt hogyan tudja saját maga ellen fordítani. Figyeljenek oda magukra és figyeljenek egymásra!

– üzente a fiatal szerhasználóknak az énekes, Telegdy Dániel, akiért természetesen a családja is nagyon aggódott. Sokakat foglalkoztatott, hogy mi lett T. Danny orrával, külsején is látszott már a droghasználat. Testvére minden telefonhívásnál összerezzent, attól tartott, hogy a tragédia hírét közlik majd vele. A rapper korábban Kecskés Enikő párja volt, kapcsolatukról sokat cikkeztek a lapok.