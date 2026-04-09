Megszületett az ítélet: 7 év börtönre ítélték Fekete Dávidot a csalási ügyben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 20:40
csalásbíróságbüntetés
Elsőfokú ítélet született Fekete Dávid évek óta húzódó büntetőügyében: a Győri Járásbíróság 7 év szabadságvesztésre ítélte a korábbi megasztáros énekest, valamint 7 évre eltiltotta a közügyektől és korábbi foglalkozása gyakorlásától. Az ítélet nem jogerős.

A több mint három és fél éve tartó eljárás során összesen 59 tárgyalási napot tartottak. A bíróság a 22 vádpont közül négyben felmentette a vádlottat, a többi esetben azonban bűnösnek találta jelentős értékű csalás és sikkasztás miatt. A döntés értelmében Fekete Dávidnak több mint 2,1 millió forint bűnügyi költséget kell megfizetnie, valamint több mint 16 millió forint vagyonelkobzást rendeltek el. Emellett a bíróság több mint 92 millió forintos kártérítési kötelezettséget és közel 4,4 millió forintos eljárási illetéket is megállapított, amelyeket az ítélet jogerőre emelkedése után kell teljesítenie. 

A büntetés mértéke miatt felmerült az ismételt letartóztatás lehetősége is, azonban a bíróság végül bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ennek értelmében a vádlott nem hagyhatja el Győr közigazgatási területét, és nyomkövetőt is viselnie kell, ha a döntés jogerőre emelkedik. Ezt az intézkedést is megfellebbezték.

A tárgyaláson Fekete Dávid az utolsó szó jogán nem szóban, hanem hangfelvételeken keresztül fejtette ki álláspontját. A több mint félórás felvételeken részletesen reagált az ellene felhozott vádakra, és arról is beszélt, hogy komoly lelki és fizikai megterhelést jelentett számára az eljárás. 

A vádlott elismerte, hogy rossz döntéseket hozott, azonban hangsúlyozta, hogy nem volt szándékában csalást elkövetni. Elmondása szerint adósságspirálba került, több vállalkozásba kezdett, amelyek végül nem hozták a várt eredményeket. Az ügyben szereplő vádpontok között több rendbeli csalás, folytatólagosan elkövetett csalás, sikkasztás és közokirat-hamisítás is szerepel. A vád szerint a vádlott több magánszemélyt, céget és pénzintézetet is megkárosított. 

A bíróság indoklásában kiemelte, hogy egyes esetekben nem volt egyértelműen bizonyítható a pénzmozgások pontos mértéke és körülménye, ezért ezekben a vádpontokban felmentés született. Az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett, így az eljárás másodfokon folytatódik, tudta meg a KISALFÖLD.

 

