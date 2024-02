Elárulta jövőbeli terveit Fekete Dávid

Bizton állíthatjuk, Fekete Dávid élete kiegyensúlyozott és boldog, azonban azt nem lehet elvenni tőle, hogy rengeteget dolgozik amellett, hogy a lehető legtöbb időt próbálja fiaival tölteni. Az énekes elmondta a Borsnak, hogy érzi magát, és hogyan látja magát a 2024-es évben.

Fotó: Saját

– Egyre jobban érzem magam. Iker fiaimmal annyi időt igyekszem tölteni, amennyit csak lehet és tudok. Mára egyre fontosabb szerepet tölt be az éneklés, és a sport is az életemben. A kemény munka, amit az elmúlt időben beletettem a mindennapjaimba, a marketing osztályvezetői címen felül egy újabb előléptetést eredményezett, ami nagyon megtisztelő számomra – kezdte Fekete Dávid.

Fotó: Saját

Bár a munkában és az éneklésben sorra halmozza a sikereket, sajnos a szerelemben már nem ennyire szerencsés. Ennek ellenére az egykori megasztáros úgy érzi, rengeteget fejlődött az utóbbi időben, nem csak testileg, de szellemileg is, ami abból is látszik, hogy napról napra népszerűbb a különböző közösségi oldalakon is.

– Elképesztő jó érzés, és talán nem is az ismertség rész bővülése, hanem hogy mind ez úgy bővül, hogy jó a cél, és a hitem kifejezhetem. Ez a legutóbbi éneklős videómban is hallható, amely közel 1 milliós megtekintésnél jár a TikTok-oldalamon – újságolta örömmel a zenész.



Mit tartogat a jövő Fekete Dávidnak?

De mit sem érnek az elismerések és a rengeteg támogató, ha nincsenek tervei az embernek. Ezzel a gondolattal Dávid is egyetért, ezért elmondta, hogy most is rengeteg újdonság és ötlet megvalósítása lebeg a szeme előtt.

Tele vagyok tervekkel, célokkal, amikbe beleteszem a kitartó munkát, amelyet díjakkal előléptetésekkel el is ismertek már. De nyilván, nem minden csak rajtam múlik, a lényeg, hogy én érezzem, hogy mindent megteszek a célomért. Ha úgy hozná a sors, hogy az nem az én utam lenne, fontos tudnom, éreznem, hogy akkor is mindent megtettem, és ne maradjon hiányérzetem. Csak így tudom az esetleges csalódottságot, vagy változásokat elfogadni, az érzetét megemészteni. Így az életemben és bármilyen nem várt fordulat jöhet, akkor is újra és újra is felállok és megyek előre Isten segítségével

– mesélte Dávid a Borsnak bizakodva.