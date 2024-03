Fekete Dávid körül teljesen megfordult a világ az elmúlt egy évben

Fekete Dávid lábáról lekerült a GPS nyomkövető, így most már szabadon mozoghat, bejárhatja az ország teljes területét. Az énekes, azonban nagyon hosszú utat tett meg egy év alatt, hiszen tavaly ilyenkor még a bíróság ítélete szerint csak otthonában tartózkodhatott. Így ikerfiaival csak maximum az otthona körül játszhatott.

Fekete Dávid tavaly ilyenkor még a négy fal között raboskodott. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Majd tavaly június elején a Győri Járásibíróság, egy maratoni három napos tárgyalássorozat során arra jutott a bíró, hogy kibővítik a mozgásterét Fekete Dávidnak. Így Győr közigazgatási területén mozoghatott, és Lébénybe ikerfiaiért is elmehetett, valamint szokás szerint kedden és szerdán dunaújvárosi munkahelyére is ellátogathatott.

Elmondhatatlan érzés, hogy elmehetek a gyermekeimért, de még a városban is sétálhatunk. Játszótérre mehetünk, sétálhatunk a Duna-parton, apa és fia programokat szervezhetünk. Ezután a trauma után, amit én is átéltem, minden teljesen más megvilágításba kerül

— mondta az ítélet után az énekes a Borsnak.

Ezzel egy időben Dávid egykori zenei karrierjét is igyekezett újra feléleszteni, amiben a munkáltatója is teljes mértékben támogatta. Így joggal érezhette az énekes, hogy élete újra virágzásnak indult. Emellett Dávidra rátalált a szerelem is, de sajnos az a kapcsolata nem tartott sokáig.

Fekete Dávid élete láthatóan túllép a nehézségeken. (Fotó: Fekete Dávid

Új korszak kezdődött Fekete Dávid életében

Dávid nemrég a közösségi oldalán jelentette be, hogy Szintia képében megtalálhatta az igazit. Az egykori megasztáros elmondta, hogy ez a kapcsolata teljesen más, mint a korábbiak. Úgy fogalmazott, hogy szíve választottja mellett felszabadultnak érzi magát. Dávid azt is elmondta, hogy mi ennek a titka.

Nagyon jól megvagyunk együtt, és a beszélgetéseinkben nincsenek akadályok. Teljes őszinteséggel és nyitottsággal mondunk el mindent egymásnak, nem kell aggódnunk, hogy a másik bármi rosszat mond

— árulta el az énekes, aki nem is sejtette, hogy párnap múlva újabb jó hírt kap: nem kell tovább hordania a GPS nyomkövetőt. Így Dávid körül egy év alatt teljesen megváltozott a világ, hiszen ikerfiaival és kedvesével is már jelentősen több időt tudnak együtt tölteni.