Bekötött szemmel hagyták magukra a szülők a kisgyerekeket, sikítozva találtak rájuk az erdőben

Két francia gyermek anyját és nevelőapját tartóztatta le a rendőrség, miután kincsvadászat ürügyével bekötött szemmel hagyták őket egy portugál erdő közepén.

A gyerekek azt hitték, kincsvadászatra indulnak

Az öt- és hároméves gyermekeket egy „Űzd el az ördögöt” nevű játékba vonták be, amikor a 41 éves Marine és mostohaapjuk, Marc bekötötték a szemüket. A cél az volt, hogy megtaláljanak egy elásott kést, majd azzal vágják le a szemüket takaró anyagot.

A gyermekek, akiket Barthelemynek és Zacharie-nak hívnak, félelemmel telve és elveszetten kóvályogtak, amikor május 19-én este megtalálták őket egy úton. Artur Quintas talált rájuk csaknem 2000 kilométerre az otthonuktól. A fiúk ekkor kiabáltak és sírtak.

A gyermekeken hátizsák is volt, amelybe ruhákat, vizet, kekszet és gyümölcsöt is raktak. Ennek ellenére Artur azonnal a rendőrséget hívta, akik az őrsre vitték a kicsiket. Alapos átkutatás után semmilyen okmányt nem találtak náluk.

Az idősebb azt mondta nekem, hogy ő és az öccse eltévedtek az erdőben, és hogy az apjuk és az anyjuk anélkül ment el, hogy magukkal vitték volna őket

- mondta Artur, aki a hátizsákok tartalma alapján úgy gondolta, hogy direkt hagyták el őket.

A gyermekek arról is beszámoltak, hogy amikor levették a kendőt, a szüleik már nem voltak ott. Ők azonban még mindig azt hitték, hogy a játék része az egész, ezért órákon át sétáltak az erdőben, miközben a hőmérséklet elérte a 30 Celsius-fokot. A nyomozók szociális munkásokat is bevontak, miközben próbálták kideríteni, hogyan vesztek el és maradtak egyedül a gyerekek. Eközben kórházba vitték őket kivizsgálásra.

A francia nagykövetség állítólag felvette a kapcsolatot a kórházban lévő gyerekekkel, és kérte a visszaszállításukat, miután olyan jelentések érkeztek, hogy törvényes gyámjuktól rabolták el őket. A portugál rendőrség azonban közleményt adott ki a történtekről, és elmondta, hogy egy 55 éves férfit és egy 41 éves nőt családon belüli erőszakkal, valamint veszélyeztetés és gyermekelhagyás gyanújával vettek őrizetbe - írja a The Sun.