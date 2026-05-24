Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bekötött szemmel hagyták magukra a szülők a kisgyerekeket, sikítozva találtak rájuk az erdőben

gyermek bántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 22:00
kincsvadászatgyerek
Kész szerencse, hogy valaki rátalált a három- és ötéves csöppségre. Kegyetlen fordulatot vett a kincsvadászatnak hazudott kirándulás.
CJA
A szerző cikkei

Két francia gyermek anyját és nevelőapját tartóztatta le a rendőrség, miután kincsvadászat ürügyével bekötött szemmel hagyták őket egy portugál erdő közepén.

Kincsvadászatra hivatkozva hagyták az erdőben a gyerekeiket a horrorszülők
Kincsvadászatra hivatkozva hagyták az erdőben a gyerekeiket a horrorszülők (Fotó: Freepik)

A gyerekek azt hitték, kincsvadászatra indulnak

Az öt- és hároméves gyermekeket egy „Űzd el az ördögöt” nevű játékba vonták be, amikor a 41 éves Marine és mostohaapjuk, Marc bekötötték a szemüket. A cél az volt, hogy megtaláljanak egy elásott kést, majd azzal vágják le a szemüket takaró anyagot.

A gyermekek, akiket Barthelemynek és Zacharie-nak hívnak, félelemmel telve és elveszetten kóvályogtak, amikor május 19-én este megtalálták őket egy úton. Artur Quintas talált rájuk csaknem 2000 kilométerre az otthonuktól. A fiúk ekkor kiabáltak és sírtak.

A gyermekeken hátizsák is volt, amelybe ruhákat, vizet, kekszet és gyümölcsöt is raktak. Ennek ellenére Artur azonnal a rendőrséget hívta, akik az őrsre vitték a kicsiket. Alapos átkutatás után semmilyen okmányt nem találtak náluk.

Az idősebb azt mondta nekem, hogy ő és az öccse eltévedtek az erdőben, és hogy az apjuk és az anyjuk anélkül ment el, hogy magukkal vitték volna őket

- mondta Artur, aki a hátizsákok tartalma alapján úgy gondolta, hogy direkt hagyták el őket.

A gyermekek arról is beszámoltak, hogy amikor levették a kendőt, a szüleik már nem voltak ott. Ők azonban még mindig azt hitték, hogy a játék része az egész, ezért órákon át sétáltak az erdőben, miközben a hőmérséklet elérte a 30 Celsius-fokot. A nyomozók szociális munkásokat is bevontak, miközben próbálták kideríteni, hogyan vesztek el és maradtak egyedül a gyerekek. Eközben kórházba vitték őket kivizsgálásra.

A francia nagykövetség állítólag felvette a kapcsolatot a kórházban lévő gyerekekkel, és kérte a visszaszállításukat, miután olyan jelentések érkeztek, hogy törvényes gyámjuktól rabolták el őket. A portugál rendőrség azonban közleményt adott ki a történtekről, és elmondta, hogy egy 55 éves férfit és egy 41 éves nőt családon belüli erőszakkal, valamint veszélyeztetés és gyermekelhagyás gyanújával vettek őrizetbe - írja a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu