Megtörtént a nagy találkozás: megmutatta édesapját Fekete Pákó

30 év után hazalátogatott Fekete Pákó. A showman - aki a közelmúltban lett 50 éves -, korábban lapunknak mesélt arról, bár élete jelentős részét Magyarországon töltötte, ami ma már a második otthona, most először rászánta magát arra, hogy visszatérjen a szülőhazájába, Nigériába.

Megmutatta édesapját Fekete Pákó / Fotó: MATE KRISZTIAN

Már 30 éve élek itt és nagyon jól érzem magam Magyarországon. Szeretem a magyar embereket, megtanultam a magyar hagyományokat, ugyanúgy eszek, ugyanúgy élek, mint ők. Mindent tudok, amit egy magyar ember, és ebből a szempontból Magyarország a második otthonom

- mondta el akkor Pákó, kiemelve, ettől függetlenül sosem felejtette el, hol született, a szüleivel és testvéreivel pedig rendszeresen beszél - nemrég pedig személyesen is találkozhattak.

Édesapám, annyira boldog vagyok, egy ilyen találkozás nagyon mély, felemelő és pótolhatatlan élmény. Csodálatosan sikerült kiélveznünk minden közös pillanatot, és rengeteg szép, új emlékkel gazdagodtunk

- írta a közösségi oldalán Pákó, mialatt néhány, az édesapjával közös fotót is megosztott.