"Scherer Péterre emlékezünk" - Megható videót tett közzé Till Attila

Új epizóddal tért ma vissza a Kincsvadászok VIP. Ebben többek közt Scherer Péter is felbukkant, akinek ez volt az egyik utolsó televíziós szereplése, mielőtt a közelmúltban örökre lehunyta volna a szemét. Till Attila nemrég a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet erre a különleges részre.
Ma egy eddig még nem látott Kincsvadászok VIP adás lesz 19.30 -tól, amelyben Scherer Péterre emlékezünk
- írta ki korábban az Instagram-oldalán a műsorvezető, egy videó kíséretében, amelyben a színész a kereskedők elé járult.
Ez a fajta lelkesedés a művészet iránt és ez a határtalan szeretet honnan jött? A szüleid neveltek erre, vagy a környezetedből ered? Pont ugyanazzal a szeretettel és lelkesedéssel teszed ezt, mint ahogy a színpadon is jelen vagy?
- tették fel ekkor a kérdést Scherernek, és aki így válaszolt:
Mindig mindenben elvarázsol az emberi teljesítmény. Mikor megérzed, hogy valami ember feletti teljesítmény… kosárlabdában, fociban, színházban, filmben vagy festészetben.
