Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Scherer Péterre emlékezünk" - Megható videót tett közzé Till Attila

kincsvadászok vip
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 21:20
scherer pétermegható
Sosem látott epizóddal tért vissza ma a Kincsvadászok VIP.
Bors
A szerző cikkei

Új epizóddal tért ma vissza a Kincsvadászok VIP. Ebben többek közt Scherer Péter is felbukkant, akinek ez volt az egyik utolsó televíziós szereplése, mielőtt a közelmúltban örökre lehunyta volna a szemét. Till Attila nemrég a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet erre a különleges részre.

Scherer Péter (9)
Megható videó látott napvilágot Scherer Péterről / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Megható videót tett közzé Scherer Péterről Till Attila

Ma egy eddig még nem látott Kincsvadászok VIP adás lesz 19.30 -tól, amelyben Scherer Péterre emlékezünk

- írta ki korábban az Instagram-oldalán a műsorvezető, egy videó kíséretében, amelyben a színész a kereskedők elé járult.

Ez a fajta lelkesedés a művészet iránt és ez a határtalan szeretet honnan jött? A szüleid neveltek erre, vagy a környezetedből ered? Pont ugyanazzal a szeretettel és lelkesedéssel teszed ezt, mint ahogy a színpadon is jelen vagy?

- tették fel ekkor a kérdést Scherernek, és aki így válaszolt:

Mindig mindenben elvarázsol az emberi teljesítmény. Mikor megérzed, hogy valami ember feletti teljesítmény… kosárlabdában, fociban, színházban, filmben vagy festészetben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu