Fekete Dávid számára új távlatok nyíltak meg

Elképesztő érzés volt, leírhatatlan, hogy három év után az ember tényleg felmehet a szeretet fővárosába, Budapestre is, és az egész ország területére. Örülök, hogy vihetem mostmár Győrön kívül is a kisfiaimat. Emellett a kedvesemmel is eltölthettem egy gyönyörű szép napot, mert hogy Pest mindig megér egy estet