Már a rajt előtt elszabadult a pokol, óriási dráma a Forma–1-ben

Ritkán látható káosz előzte meg a Forma–1 2026-os Kanadai Nagydíjának rajtját. Technikai problémák miatt ugyanis az első két próbálkozásra sem sikerült elindítani a verseny, így a mezőny csak a harmadik nekifutásra tudott végre elrajtolni. A kaotikus kezdés után a világbajnoki összetettet vezető Kimi Antonelli diadalmaskodott, méghozzá egy roppant izgalmas csatát követően csapattársával szemben.

Kimi Antonelli zsinórban negyedik győzelmét aratta a Kanadai Nagydíjon Fotó: James Sutton - Formula 1

Kanadai Nagydíj: Antoneli megállíthatatlan

A rajt előtti közjáték szemmel láthatóan megzavarta az első sorból induló két Mercedes-pilótát. A címvédő Lando Norris ugyanis már az első métereken megelőzte George Russellt és Kimi Antonellit, ezzel rögtön az élre állt. A McLaren versenyzője azonban nem sokáig őrizte meg vezető pozícióját: ezt követően Russell és Antonelli közel harminc körön át vívtak látványos, helyenként kíméletlen csatát az első helyért, szinte minden körben volt egy előzési próbálkozás.

Féltávhoz közeledve jött az igazi dráma: Russell autója technikai okok miatt felmondta a szolgálatot.

Antonelli ellen így senkinek nem volt már esélye, a második helyen Lewis Hamilton végeztt, a dobogó alsó fokára pedig Max Verstappen állhatott fel.