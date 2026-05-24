Már a rajt előtt elszabadult a pokol, óriási dráma a Forma–1-ben

Ritkán látható káosz előzte meg a Forma–1 2026-os Kanadai Nagydíjának rajtját. Technikai problémák miatt ugyanis az első két próbálkozásra sem sikerült elindítani a verseny, így a mezőny csak a harmadik nekifutásra tudott végre elrajtolni. A kaotikus kezdés után a világbajnoki összetettet vezető Kimi Antonelli diadalmaskodott, méghozzá egy roppant izgalmas csatát követően csapattársával szemben.
A rajt előtti közjáték szemmel láthatóan megzavarta az első sorból induló két Mercedes-pilótát. A címvédő Lando Norris ugyanis már az első métereken megelőzte George Russellt és Kimi Antonellit, ezzel rögtön az élre állt. A McLaren versenyzője azonban nem sokáig őrizte meg vezető pozícióját: ezt követően Russell és Antonelli közel harminc körön át vívtak látványos, helyenként kíméletlen csatát az első helyért, szinte minden körben volt egy előzési próbálkozás.
Féltávhoz közeledve jött az igazi dráma: Russell autója technikai okok miatt felmondta a szolgálatot.
Antonelli ellen így senkinek nem volt már esélye, a második helyen Lewis Hamilton végeztt, a dobogó alsó fokára pedig Max Verstappen állhatott fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.