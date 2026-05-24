Teljes az útzár a magyar főúton, súlyos baleset történt

Közlekedési baleset miatt teljes útlezárás van az 13-as számú főúton, Nagyigmánd magasságában - jelentették be a Magyar Rendőrség honlapján. Hozzátették, a sérüléses közúti közlekedési baleset május 24-én 19 óra 38 perc körül történt a 13-as számú főúton, a 14-es kilométerszelvényében, ahol összesen három személygépkocsi ütközött össze.
A rendőrök a szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani. A közlekedők Nagyigmánd, Bajcsy-Zsilinszky utcán keresztül kerülhetnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.