Teljes az útzár a magyar főúton, súlyos baleset történt

Közlekedési baleset miatt teljes útlezárás van az 13-as számú főúton, Nagyigmánd magasságában - jelentették be a Magyar Rendőrség honlapján. Hozzátették, a sérüléses közúti közlekedési baleset május 24-én 19 óra 38 perc körül történt a 13-as számú főúton, a 14-es kilométerszelvényében, ahol összesen három személygépkocsi ütközött össze.

Súlyos baleset történt a 13-as főúton

A rendőrök a szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani. A közlekedők Nagyigmánd, Bajcsy-Zsilinszky utcán keresztül kerülhetnek.