Exatlon doppingügy: Risztov Éva kemény dolgokat mondott Ekler Luca esete kapcsán

Az, ami az Exatlon Bajnokával történt néhány napja, első hallásra rendkívülinek és izgalmasnak tűnhet, de valójában egy élsportoló számára csak egy rutinművelet, még ha egy picit kellemetlen is. Mint ismeretes, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség emberei megjelentek az Exatlon forgatásán, hogy egy szúrópróba szerű doppingvizsgálatot végezzenek Ekler Luca olimpiai, világ és európadbajnok atlétán.
Ilyen még nem volt az Exatlon történetében
A történet valóban filmbeillő, de csak minket, laikusokat lepett meg igazán. Persze egy pillanatig Ekler Luca is rácsodálkozott az ellenőrök megjelenésére, de teljesítette a kötelességét, majd visszatért az Exatlon 2026 forgatására és folytatta a küzdelmeket.
Nem gondoltam volna, hogy itt, az Exatlon alatt, a Dominikai Köztársasában ellenőrizni fognak. Érdekes érzés volt, hogy beköszönt a való élet és eszembe juttatta, mi minden vár majd otthon
– mondta röviden a Borsnak Luca. A téma persze izgalmas, így hétfő reggel a Bochkorban is szóba került. A Retro Rádió stúdiójában ráadásul ott ül a csapathoz frissen csatlakozott Risztov Éva is, aki élsportoló korában gyakran esett át hasonló vizsgálatokon, így a hallgatóknak első kézből mesélhetett a procedúráról.
„Egy aktív sportolónak negyedévre előre le kell adnia a pontos tartózkodási helyeit. Ez azért nem olyan bonyolult, mint előre hangzik, hiszen mondjuk az alapozási időszakban előre tudja az ember, hogy az adott időintervallumban mindig ugyanoda megy edzeni. Ugyanakkor meg kell határozni napi bontásban egy hatvanperces rendelkezésre álló időszakot is. Ez a legfontosabb. Ha most én aktív élsportoló lennék, akkor értelemszerűen a reggel hat és hét óra közötti időpontot jelölném meg, hiszen akkor fixen itt vagyok a rádióban. Fontos még megadni az éjszakai szálláshelyeket is, illetve, ha hétvégén mondjuk elutazom pihenni, akkor az erre rendszeresített honlapon megadom, minimum huszonnégy órával az út előtt, hogy hol leszek elérhető. Ez azért fontos, hogy tervezhető legyen a WADA számára a random tesztelések üteme. Be kell írni továbbá a versenyek helyét és időpontját is. Sőt, még a repülőjáratok számát is” – mesélt a kulisszákról a stúdióban Risztov Éva.
Risztov Éva olimpiai bajnokként ezután részletesen is elmesélte, hogyan zajlik egy váratlan, doppingvizsgálat. „Sokszor jöttek hozzám is olyan helyzetekben, amikor nagyon nem vágytam rájuk. Jöttek az otthonomban úgy, hogy éppen a szerelmemmel voltam. Csengettek… Kaptam egy kis poharat, amiből sok van náluk ilyenkor. Felvesznek egy gumikesztyűt, hiszen ők nem érhetnek hozzá semmihez, nehogy szennyeződjön a minta”
– mesélte a háromszoros világbajnoki ezüstérmes, hétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.
Nagyon közelről nézi végig az ellenőr a folyamatot. Több irányból is követik és nem szeretik, ha az ember lánya leül a vécére. Olyan is megesik, hogy nehezen jön, aminek jönnie kell. De minden előfordulhat... Akár az is, hogy kisdologból nagy lesz
– folytatta a Bochkorék legújabb műsorvezetője.
„Ha pedig megvagyunk, a poharat le kell helyezni a földre és csak én érhetek hozzá, miután rendeztem magam. Úgy viszed az asztalhoz, ahol a műveleteket végzik, mintha a világ legértékesebb kincsét fognád a kezedben. Majd pedig saját kezűleg töltöm bele az általam választott dobozban található két üvegcsébe, amit elküldenek Svájcba, részletes elemzésre. A mintákat pedig tíz évig megőrzik” – avatta be a Retro Rádió hallgatóit a doppingteszt folyamataiba Risztov Éva.
