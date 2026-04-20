Exatlon doppingügy: Risztov Éva kemény dolgokat mondott Ekler Luca esete kapcsán

Az, ami az Exatlon Bajnokával történt néhány napja, első hallásra rendkívülinek és izgalmasnak tűnhet, de valójában egy élsportoló számára csak egy rutinművelet, még ha egy picit kellemetlen is. Mint ismeretes, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség emberei megjelentek az Exatlon forgatásán, hogy egy szúrópróba szerű doppingvizsgálatot végezzenek Ekler Luca olimpiai, világ és európadbajnok atlétán.

A történet valóban filmbeillő, de csak minket, laikusokat lepett meg igazán. Persze egy pillanatig Ekler Luca is rácsodálkozott az ellenőrök megjelenésére, de teljesítette a kötelességét, majd visszatért az Exatlon 2026 forgatására és folytatta a küzdelmeket.

Nem gondoltam volna, hogy itt, az Exatlon alatt, a Dominikai Köztársasában ellenőrizni fognak. Érdekes érzés volt, hogy beköszönt a való élet és eszembe juttatta, mi minden vár majd otthon

– mondta röviden a Borsnak Luca. A téma persze izgalmas, így hétfő reggel a Bochkorban is szóba került. A Retro Rádió stúdiójában ráadásul ott ül a csapathoz frissen csatlakozott Risztov Éva is, aki élsportoló korában gyakran esett át hasonló vizsgálatokon, így a hallgatóknak első kézből mesélhetett a procedúráról.

„Egy aktív sportolónak negyedévre előre le kell adnia a pontos tartózkodási helyeit. Ez azért nem olyan bonyolult, mint előre hangzik, hiszen mondjuk az alapozási időszakban előre tudja az ember, hogy az adott időintervallumban mindig ugyanoda megy edzeni. Ugyanakkor meg kell határozni napi bontásban egy hatvanperces rendelkezésre álló időszakot is. Ez a legfontosabb. Ha most én aktív élsportoló lennék, akkor értelemszerűen a reggel hat és hét óra közötti időpontot jelölném meg, hiszen akkor fixen itt vagyok a rádióban. Fontos még megadni az éjszakai szálláshelyeket is, illetve, ha hétvégén mondjuk elutazom pihenni, akkor az erre rendszeresített honlapon megadom, minimum huszonnégy órával az út előtt, hogy hol leszek elérhető. Ez azért fontos, hogy tervezhető legyen a WADA számára a random tesztelések üteme. Be kell írni továbbá a versenyek helyét és időpontját is. Sőt, még a repülőjáratok számát is” – mesélt a kulisszákról a stúdióban Risztov Éva.