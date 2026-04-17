Ekler Luca először szólalt meg az exatlonos doppingügy kapcsán: "Érdekes érzés volt, hogy beköszönt a való élet"

Nem várt esemény szakította félbe az Exatlon Hungary egyébként sem túl eseménytelen dominikai forgatását. Hajnalban keltették ugyanis Palik Lászlót a WADA, a nemzetközi doppingellenes ügynökség emberei, Ekler Luca iránt érdeklődve.

Ekler Luca, az Exatlon Bajnoka a WADA ellenőreivel kellett, hogy találkozzon

Fotó: TV2

"Ilyen, hogy a WADA, a nemzetközi doppingellenes ügynökség ellenőrzést tartott volna az Exatlonban, ilyen még sosem történ. Ez semelyik ország semelyik versenysorozatában nem fordult elő" - magyarázta a Borsnak Palik László, hozzátéve: a doppingellenőrzés nagyjából egyórás procedúra volt, ami azonban sem Luca, sem a többiek teljesítményére nem volt kihatással, egyrészt, mert profi sportolókként nem idegenek számukra az ilyen vizsgálatok, másrészt mert mára megtanulták, hogy az Exatlonban bármikor bármi megtörténhet.

Így reagált Ekler Luca, az Exatlon Bajnoka a doppingügyre

Luca a TV2 közösségi oldalain keresztül üzent Dominikáról a történtek után.

Elárulta, félálomban igencsak meglepődött, amikor azzal keltették, hogy itt a WADA. "Nem gondoltam volna, hogy itt, az Exatlon alatt, a Dominikai Köztársasában ellenőrizni fognak. Érdekes érzés volt, hogy beköszönt a való élet, és eszembe juttatta, mi minden vár otthon" - magyarázta Luca, hozzátéve: úgy véli, egy ilyen ellenőrzés a sport része, aminek ő természetesen eleget is tett.