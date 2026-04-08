Rubint Réka után Dióssy Klári is kamerák elé áll rákbetegségével: "Veszek egy nagy levegőt..."

Dióssy Klári hosszú éveken keresztül vezette a Ridikül című műsort, nem véletlen, hogy éppen a Nemzeti Rákellenes Napon, április 10-én lesz újra látható a Duna képernyőjén.

Dióssy Klári betegsége kapcsán április 10-én szólal meg először a Ridikülben

Dióssy Klári: „Veszek egy nagy levegőt”

A csatorna Facebook-oldalán tette közzé a pénteken érkező Ridikül beharangozóját, amelyben Dióssy Klári először beszél súlyos betegségéről. A műsorvezető kilenc éven keresztül volt a Ridikül házigazdája, ahol 2025 januárjában búcsúzott a nézőktől. Akkor úgy fogalmazott, hogy ötven év körül az emberben előjön egy érzés, hogy szívesen váltana, valahogy mégsem meri meglépni.

Itt a műsorban nagyon sok olyan pszichológiai téma is előkerül, amikor az ember elgondolkodik, hányszor halljuk: igen, nemet kell tudni mondani, bátornak kell lenni. Azt gondolom, hogy ezzel a mai műsorral most elkezdődik az én életbátorságom

- Dióssy Klári ezekkel a szavakkal köszönt el a műsorban, képernyőn pedig azóta sem láthattuk. Április 10-én azonban újra visszatér, mint mondja, muszáj beszélni a nehézségekről is.

Veszek egy nagy levegőt, hogy tudjak róla beszélni, merthogy kell erről beszélni. Lehet, hogy három hónappal ezelőtt nem tudtam volna. Olyan sok erőt kaptam az elmúlt években az itt lévő vendégektől, hogy ezt tudom továbbvinni

- mondta a műsorvezető, aki vélhetően sok mindenen keresztül ment az elmúlt időszakban, most pedig készen áll arra, hogy másoknak is meséljen róla és erőt adjon vele a hasonló helyzetben lévőknek.

Nem ő az egyetlen, aki küzd a gyilkos kórral

Mint ismeretes, múlt hét szombaton Rubint Réka is úgy döntött, hogy hosszú, négyéves küzdelme után kamerák előtt vállalja fel, hogy küzd a rákkal. Az ország fitneszedzője mindig kicsattanó egészségnek örvendett, figyelt az étkezésére és a sportra, így sokan döbbenten szembesültek Réka tragédiájával. A szakértők egybehangzóan úgy vélik, hogy a rák nem válogat, az viszont nem mindegy, hogy milyen fizikai és lelki állapotban van a viselője. A hírességeknek természetesen még nehezebb felvállalni, ha valami nincs rendben, így Dióssy Klári és Rubint Réka is elképesztő erőről tesz tanúbizonyságot azzal, hogy kamerák előtt beszélnek egészségi állapotukról.