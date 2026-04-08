Zokogva tett vallomást a népszerű énekesnő: Tehetetlenül nézi fia szenvedését, nincs kiút

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 14:00
Frankie Bridge, a Saturdays egykori sztárja teljesen összeomlott. Az énekesnő könnyek között mesélt fia súlyos állapotáról és arról a kínzó döntésről, amit szülőként meg kell hoznia. Úgy érzi, elfogytak az eszközei, és tehetetlenül nézi 10 éves gyermeke szenvedését.
A 37 éves Frankie Bridge eddig próbált erős maradni, de mostanra nála is elszakadt a cérna. Legutóbbi videójában smink nélkül, zokogva vallott arról a kilátástalan küzdelemről, amit kisfia, a 10 éves Carter tanulási zavara, a súlyos diszlexia miatt vívnak. Bár a diagnózist már tavaly megkapták, a legfrissebb vizsgálatok sokkoló eredményt hoztak: a kisfiú állapota nemhogy javult volna, de jelentősen romlott.

Frankie Bridge képtelen volt visszatartani a könnyeit, amikor fia drámájáról beszélt Fotó: Frankie Bridge/Youtube.com

Az énekesnő és férje, a korábbi futballsztár Wayne Bridge most egy szívszorító dilemmával küzdenek. Olyan döntés előtt állnak, ami az egész család életét fenekestül felforgathatja.

Frankie Bridge: „Kiszakad a szívem, hogy folyamatosan noszogatnom kell őt”

Frankie a videójában elárulta: meglátogatott egy speciális iskolát, amely kifejezetten diszlexiás gyerekekre szakosodott. Bár az intézmény lenyűgözte, a távolság és a hatalmas költségek miatt patthelyzetbe került.

Nem ez a legideálisabb forgatókönyv számunkra, mert messze van és mocsok drága. De csodálatos volt. Úgy érzem, Carter önbizalmát annyira megtépázták az eddigiek, hogy jó lenne egy olyan környezetbe vinni, ahol nem érzi magát különcnek

– magyarázta zokogva az énekesnő.

A sztármami leginkább attól fél, hogy a sokadik iskolaváltás végleg tönkreteszi a kisfiút, aki már most is retteg a reggelektől.

Mentálisan annyira nehéz ez az egész, egyszerűen nem tudom, mi lenne a legjobb neki. Sok szülő van így ezzel, tudom, akiknek minden nap sírva kell kitenniük a gyereküket az iskola előtt. Csapdában érzem magam, mert iskolába járni muszáj. Kiszakad a szívem, hogy folyamatosan erőltetnem kell ezt, miközben még annyi éve van hátra a suliból

– vallotta be Frankie.

Fájdalmas kontraszt a két testvér között

Ami még fájdalmasabbá teszi a helyzetet, az a két testvér közötti különbség. Míg a 12 éves Parkernek – bár korábban neki is szüksége volt segítségre – mára remekül megy a tanulás, Carternek minden egyes betűért és számért meg kell szenvednie.

Az énekesnő felidézett egy nemrégi esetet is, amikor Carter zokogásban tört ki a matek miatt, ami számára a legnehezebb tantárgy a világon. A tehetetlen édesanya elmondása szerint a kisfiú már könyörgött neki, hogy tanítsa otthon, mert nem bírja tovább az iskolai kudarcokat.

A brit Mirror cikke szerint, a sztárpár most fut versenyt az idővel, hiszen szeptemberben Carternek el kell kezdenie a középiskolát, ők pedig még mindig nem tudják: a biztonságos, de új és drága speciális sulit, vagy a megszokott, ám küzdelmes hétköznapokat válasszák-e fiuknak.

 

