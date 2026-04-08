Rubint Réka élete legnagyobb harca közben: „A legnagyobb luxus az életben lemondani önmagunkról”

Huszonöt évvel ezelőtt, mielőtt megismerte a férjét, heti 40 órában tartott edzéseket, és közel havi hétszázezer forintot keresett. Amióta Rubint Réka és Norbi egy párt alkotnak, sok bántást kapott. Mára megtanulta kezelni ezeket. A hot! magazinnak adott nyilatkozatában megtörte a csendet.
A fitneszlédi a napokban brutális bejelentést tett egészségi állapotával kapcsolatban. Az ország egyik kedvenc edzőjének több százezer követője van, és akármilyen nehézséggel is szembesül, mindig hihetetlenül elszánt és optimista, ezzel is példát mutatva követőinek. Gyermekkora óta dolgozik, soha nem volt számára ismeretlen a munka fogalma, mégis sokan megbélyegezték.
„Világéletemben sokat dolgoztam, így Norbi előtt is megvolt a saját életem és az egzisztenciám” – kezdte a hot! magazinnak Réka. „Éppen ezért nem is igazán értettem, amikor kikiáltottak hozományvadász fruskának. Akkor viszont még nem volt semmilyen olyan platform – Instagram, Facebook –, ahol megvédhettem volna magam, és ez iszonyúan fájt. Méltatlannak éreztem a stigmát, amit akkor kaptam.”
Rékának az elmúlt időben volt ideje hozzászokni ahhoz, hogy megosztó személyiség. Ma már nem harcol a láthatatlan és névtelen ellenségeskedésekkel – helyette önmagára figyel.
„Hiszem, hogy az életünkben soha semmi sem a véletlen műve. Ha nincs ez a sok bántás, talán soha nem megyek el ahhoz a légzésterapeutához, akihez 23 éve járok, és nem kezdem el megkeresni az önmagamhoz vezető utat. Tulajdonképpen ezeknek a méltatlan támadásoknak köszönhetően találtam rá Katára és az ő segítségével saját magamra, a belső hangomra.”
Réka nem tagadja: ahhoz, hogy a nehezebb időszakon átlendüljön, a családjára is szüksége volt. Norbi mindig ott állt mellette, és ez fordítva is igaz volt.
„Amikor megszületnek a gyerekek, ráeszmélsz, hogy már nem csak magadért tartozol felelősséggel. És mellettük ott vannak azok az emberek, akik érted aggódnak: édesanyám, aki a karjaim közt halt meg az otthonunkban vagy az édesapám, aki a kórházban búcsúzott, majd hajnalban örökre elment. Nehéz időszak volt, de az élet igazolta, hogy mindaz, amit első pillanatban nagyon nehezen éltem meg, valójában a fejlődésemet szolgálta.”
Régóta érzi, hogy olyan segítő energiák vannak körülötte, amelyek arra ösztönzik, hogy ne álljon meg az úton. Hiszi, hogy mindennek megvan a maga oka, és minden értünk van.
„Az emberek azt hiszik, hogy az életem mindig a csillogásról szól, és nálunk mindig minden szép és jó. Talán igazuk van, de mondanék erre egy hasonlatot. Amikor az ember életében minden szép és jó, és kézen fogva sétál a Jóistennel, akkor hátranézve négy lábnyomot lát az ember: a saját két lábnyomát és a Jóistenét. Amikor történik valami váratlan rossz, vagy valamilyen tragédia, mint a mi esetünkben Norbi szívműtétje, sztrókja vagy anyukám halála, egzisztenciális és egészségi problémák, házassági válság, akkor automatikusan jön a kérdés: „Istenem! Miért hagytál magamra?!” Ilyenkor a Jóisten csak annyit kérdez: „Miért gondolod, hogy magadra hagytalak?” Az ember azt feleli: „Azért, mert már csak két lábnyom van mögöttem.” Erre a Jóisten válasza: „Most vettelek az ölembe”. Rengeteg tanítást kaptam és kaptunk az elmúlt években. Hiszem és tudom, hogy minden okkal és minden értünk történik. Minden túlzás nélkül mondom, hogy mindaz, amin az elmúlt 47 évben keresztülmentem, tíz embernek is sok lenne. Viszont mára megtanultam, hogy a legnagyobb luxus az életben lemondani önmagunkról és cserben hagyni azt az embert, akivel 24 órában együtt élünk: önmagunkat.”
Réka Hajdú Péter műsorában is őszintén mesélt arról az időszakról, ami mögötte van. Elmondta, nemrégiben elvonuláson járt Balin, mert a közelmúltban rengeteg problémával szembesültek a családjával együtt. „Abszolút a saját tisztításom érdekében mentem el” – hangzik el a műsorban. Nem sokkal később édesapja elvesztéséről mesél, akiről sokáig azt hitte, már elengedte: „Menj el, és segíts nekem egy még magasabb szintről. Meg kell és végig kell járnom az utat, ami az én utam. Ott (Balin – a szerk.) szembesültem azzal, hogy készültem utána menni. Azt mondtam, még nincs itt az ideje, hogy utánad menjek... Nekünk még nem most kell találkoznunk.” Réka hálás mindazért, ami történt vele, mert ez segített neki abban, hogy másképpen élje az életét. Megtanult lelassulni, pihenni. A műsor végén Péter megkérdezi: „És a saját harcodban hogy állsz? Győzelemre?” „Bízom benne, hogy happy end lesz a vége. Rajtam nem fog múlni!” – hangzik a válasz.
