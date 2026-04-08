Rubint Réka élete legnagyobb harca közben: „A legnagyobb luxus az életben lemondani önmagunkról”

Huszonöt évvel ezelőtt, mielőtt megismerte a férjét, heti 40 órában tartott edzéseket, és közel havi hétszázezer forintot keresett. Ami­óta Rubint Réka és Norbi egy párt alkotnak, sok bántást kapott. Mára megtanulta kezelni ezeket. A hot! magazinnak adott nyilatkozatában megtörte a csendet.

Rubint Réka paróka nélkül is kamerák elé ült, nem ismer lehetetlent, minden problémával bátran szembeszáll

Rubint Réka évtizedek óta töretlen sikernek örvend a pályáján, életét azonban sok tragédia árnyékolja

Szülei elvesztését sokáig képtelen volt feldolgozni

Réka és férje, Schobert Norbi eddig minden élethelyzetet sikeresen átvészelt együtt, a családon belül nagyon erős a kötelék

Rubint Réka: „Méltatlannak éreztem a stigmát”

A fitneszlédi a napokban brutális bejelentést tett egészségi állapotával kapcsolatban. Az ország egyik kedvenc edzőjének több százezer követője van, és akármilyen nehézséggel is szembesül, mindig hihetetlenül elszánt és optimista, ezzel is példát mutatva követőinek. Gyermekkora óta dolgozik, soha nem volt számára ismeretlen a munka fogalma, mégis sokan megbélyegezték.

„Világéletemben sokat dolgoztam, így Norbi előtt is megvolt a saját életem és az egzisztenciám” – kezdte a hot! magazinnak Réka. „Éppen ezért nem is igazán értettem, amikor kikiáltottak hozományvadász fruskának. Akkor viszont még nem volt semmilyen olyan platform – Instagram, Facebook –, ahol megvédhettem volna magam, és ez iszonyúan fájt. Méltatlannak éreztem a stigmát, amit akkor kaptam.”

Rubint Réka és Schobert Norbi elválaszthatatlan párost alkotnak évtizedek óta

Rubint Réka gyerekei is a támadások kereszttüzébe kerültek

Rékának az elmúlt időben volt ideje hozzászokni ahhoz, hogy megosztó személyiség. Ma már nem harcol a láthatatlan és névtelen ellenségeskedésekkel – helyette önmagára figyel.

„Hiszem, hogy az életünkben soha semmi sem a véletlen műve. Ha nincs ez a sok bántás, talán soha nem megyek el ahhoz a légzésterapeutához, akihez 23 éve járok, és nem kezdem el megkeresni az önmagamhoz vezető utat. Tulajdonképpen ezeknek a méltatlan támadásoknak köszönhetően találtam rá Katára és az ő segítségével saját magamra, a belső hangomra.”

Réka nem tagadja: ahhoz, hogy a nehezebb időszakon átlendüljön, a családjára is szüksége volt. Norbi mindig ott állt mellette, és ez fordítva is igaz volt.