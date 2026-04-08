Orbán Viktor: Amerika velünk

Mint azt megírtuk, április 7-én Magyarországra érkezett az amerikai alelnök, amivel kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy 20 éve nem volt ilyen magasrangú vendég Magyarországon az Amerikai Egyesült Államokból. JD Vance hangsúlyozta, a két ország hasonló értékekben hisz: mindkettőjüknek fontos a béke, a keresztény hagyományok és a szuverenitás.
Orbán Viktor vezetése alatt megőriztétek azokat a civilizációs értékeket, amelyek egy országot igazán élhetővé tesznek. A szuverenitást, a jólétet, a történelmi örökséget, a nemzeti közösség érzését, valamint az új élet és az új családok megszületésének felemelő jelentőségét.
- emelte ki, amelyről Orbán Viktor egy videót is megosztott.
