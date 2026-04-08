Hová tűnt Szoboszlai? Nem szerepelt a Liverpool játékosai között

A Liverpool játékosai megvillantották autócsodáikat, azonban Szoboszlai járgánya ezúttal kimaradt a felhozatalból. Szerdán 21:00-kor PSG-Liverpool mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, így Arne Slot csapata már kedden Párizs felé vette az irányt. Indulás előtt még Angliában edzettek, a tréning után pedig a kijáratnál kisebb "autós bemutató" alakult ki.

Idén Szoboszlai Dominik a Liverpool legeredményesebb játékosa a Bajnokok Ligájában

Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce és hasonló luxusmárka volánjai mögött gurultak ki a futballisták, Szoboszlai azonban nem szerepelt a felvételeken. Hova tűnt a magyar középpályás? Talán később hagyta el a létesítményt? Esetleg az egyik csapattársa fuvarozta? Korábban egy angol nyelvű interjúban mesélt arról, hogy néha Kerkez Milossal közösen járnak edzésre, így könnyen lehet, hogy ismét vele utazott.

A balhátvédnél ráadásul bőven volt hely: a 22 éves játékos egy fekete Mercedes-Benz V-Class nyolcszemélyes kisbusszal hagyta el a tréninget. A gyönyörű modell ára széles skálán mozog: az alapváltozatok 22-30 millió forint körül indulnak, míg az egyedi luxusátalakításokkal akár a 75 millió forint is elérhetik.

Érdekesség, hogy több játékos is hasonló kisbusz mellett döntött: Kerkez mellett Alisson Becker és Wataru Endo is ilyen típusú autóval érkezett az edzésre.

Look at these machines 😮‍💨 https://t.co/ARUJRhvljz — Athlete Vanity (@AthleteVanity) April 7, 2026

Rejtély övezi Szoboszlai autóját

Az ugyan nem derült ki, hogy Szoboszlai mostanában milyen járművet vezet Angliában, azt viszont tudjuk, hogy itthon egy több mint 200 millió forint értékű Lamborghini Revuelto tulajdonosa. Angliában több autót is tart: korábban egy vörös Range Rover volánja mögött kapták lencsevégre, tavaly ősszel pedig egy közel 60 millió forintos Audi RS Q8 mellett videózták le egy benzinkúton.