BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hová tűnt Szoboszlai? Nem szerepelt a Liverpool játékosai között

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 14:15
Kerkez MilosLiverpoolBajnokok LigájaPSGluxusautó
A PSG elleni Bajnokok Ligája párharc előtt a reptérre autózó liverpooli játékosokat viedózták. Kerkez Milos új járművet villantott, míg Szoboszlai Dominikot nem találták a szurkolók.

A Liverpool játékosai megvillantották  autócsodáikat, azonban Szoboszlai járgánya ezúttal kimaradt a felhozatalból. Szerdán 21:00-kor PSG-Liverpool mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, így Arne Slot csapata már kedden Párizs felé vette az irányt. Indulás előtt még Angliában edzettek, a tréning után pedig a kijáratnál kisebb "autós bemutató" alakult ki.

Idén Szoboszlai Dominik a Liverpool legeredményesebb játékosa a Bajnokok Ligájában Fotó: Shaun Brooks - CameraSport

Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce és hasonló luxusmárka volánjai mögött gurultak ki a futballisták, Szoboszlai azonban nem szerepelt a felvételeken. Hova tűnt a magyar középpályás? Talán később hagyta el a létesítményt? Esetleg az egyik csapattársa fuvarozta? Korábban egy angol nyelvű interjúban mesélt arról, hogy néha Kerkez Milossal közösen járnak edzésre, így könnyen lehet, hogy ismét vele utazott. 

A balhátvédnél ráadásul bőven volt hely: a 22 éves játékos egy fekete Mercedes-Benz V-Class nyolcszemélyes kisbusszal hagyta el a tréninget. A gyönyörű modell ára széles skálán mozog: az alapváltozatok 22-30 millió forint körül indulnak, míg az egyedi luxusátalakításokkal akár a 75 millió forint is elérhetik.

Érdekesség, hogy több játékos is hasonló kisbusz mellett döntött: Kerkez mellett Alisson Becker és Wataru Endo is ilyen típusú autóval érkezett az edzésre.

Rejtély övezi Szoboszlai autóját

Az ugyan nem derült ki, hogy Szoboszlai mostanában milyen járművet vezet Angliában, azt viszont tudjuk, hogy itthon egy több mint 200 millió forint értékű Lamborghini Revuelto tulajdonosa. Angliában több autót is tart: korábban egy vörös Range Rover volánja mögött kapták lencsevégre, tavaly ősszel pedig egy közel 60 millió forintos Audi RS Q8 mellett videózták le egy benzinkúton.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
