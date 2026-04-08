Rubint Réka betegsége: kiderült, fia elől miért titkolta a diagnózist

Mint azt megírtuk, Rubint Réka őszintén vallott arról, hogy négy éve küzd egy daganatos betegséggel. A férjével együtt a legkisebb fiuk, Zalán előtt sokáig titkolták a diagnózist.

Rubint Réka betegsége kapcsán is ügyel családjára / Fotó: MATE KRISZTIAN

Rubint Réka a legnehezebb időkben is óvja családját

A most 15 éves Zalán csak két hónapja tudja, hogy édesanyja milyen súlyos beteg. Schobert Norbert elmondta, végül azért kellett beavatni a történtekbe, mert amikor Réka megkapta az első kemoterápiát, már nem lehetett volna elrejteni előle, hogy nincs haja. Norbi büszke a fiára, mert hihetetlen érettséggel és bölcsességgel fogadta el a helyzetet.

Nagyon jól fogadta, neki is nagyon pozitív a hozzáállása: azt mondja, anya meggyógyul, nincs más opció. Nagyon erős Zalán is, ahogy Lara és Norbika is. Zalán egyébként teljesen olyan, mint a bátyja, Norbika a példaképe. Kitűnő tanuló, fut, gyúr magától, nem kell rászólni, amelynek a következménye az, hogy az elmúlt egy évben lefogyott 22 kilót, illetve nőtt két fejnyit

– büszkélkedett az apuka, írja a Blikk. Schobert Norbi Junior is hasonlóan nyilatkozott családjáról: