Rubint Réka betegsége: kiderült, fia elől miért titkolta a diagnózist

Mint azt megírtuk, Rubint Réka őszintén vallott arról, hogy négy éve küzd egy daganatos betegséggel. A férjével együtt a legkisebb fiuk, Zalán előtt sokáig titkolták a diagnózist.
A most 15 éves Zalán csak két hónapja tudja, hogy édesanyja milyen súlyos beteg. Schobert Norbert elmondta, végül azért kellett beavatni a történtekbe, mert amikor Réka megkapta az első kemoterápiát, már nem lehetett volna elrejteni előle, hogy nincs haja. Norbi büszke a fiára, mert hihetetlen érettséggel és bölcsességgel fogadta el a helyzetet.
Nagyon jól fogadta, neki is nagyon pozitív a hozzáállása: azt mondja, anya meggyógyul, nincs más opció. Nagyon erős Zalán is, ahogy Lara és Norbika is. Zalán egyébként teljesen olyan, mint a bátyja, Norbika a példaképe. Kitűnő tanuló, fut, gyúr magától, nem kell rászólni, amelynek a következménye az, hogy az elmúlt egy évben lefogyott 22 kilót, illetve nőtt két fejnyit
– büszkélkedett az apuka, írja a Blikk. Schobert Norbi Junior is hasonlóan nyilatkozott családjáról:
Minket mindig arra neveltek, hogy jóban legyünk, hogy a testvéred lesz az, aki mindig ott lesz melletted, ők az örök barátaid. Nekem Zalán tényleg a legjobb barátom, és persze, Larával is nagyon jó a kapcsolatom. Ez olyan, mintha a kezdetektől alá lenne írva egy szerződés, nem kell attól tartania, hogy megszakad. Mi ezt a kapcsolatot nagyon komolyan vesszük.
