Rendkívüli bejelentés: Gyilkosság történt Pest vármegyében, menekül a tettes

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 14:10
Hajtóvadászat indult Pest vármegyében. A gyilkosság áldozata egy 37 éves nő.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat emberölés bűntette miatt.

Keresik a gyilkost
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A gyilkosság részletei

Egy nőt 2026. április 6-án találtak holtan szigethalmi otthonában. A gyanú szerint a sértettet a férje, a 41 éves F. Norbert bántalmazta, melynek következtében a 37 éves nő életét vesztette.

A férfi felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését - írja a police.hu, ahol kép is megtekinthető a férfiről.

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik a férfit látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

 

 

