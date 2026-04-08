Rendkívüli bejelentés: Gyilkosság történt Pest vármegyében, menekül a tettes

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat emberölés bűntette miatt.

Keresik a gyilkost

A gyilkosság részletei

Egy nőt 2026. április 6-án találtak holtan szigethalmi otthonában. A gyanú szerint a sértettet a férje, a 41 éves F. Norbert bántalmazta, melynek következtében a 37 éves nő életét vesztette.

A férfi felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését - írja a police.hu, ahol kép is megtekinthető a férfiről.