Mérhetetlen gyásszal küzd sokak kedvenc színésznője: "Ez brutális volt"

Gabrielle Union szívszorító bejegyzésben tudatta a nyilvánossággal, hogy gyászol: elhunyt édesapja, Sylvester „Cully” Union Jr., aki hosszú ideje küzdött demenciával. A férfi 81 éves volt.

Gyászol a népszerű színésznő

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Hajrá csajok és a Bad Boys ikonikus színésznője az Instagramon osztotta meg gondolatait a betegségről és a veszteségről:

Akármennyire is azt hiszed, hogy tudsz a demenciáról, semmi sem készít fel arra, ahogy lassan és fájdalmasan eltűnik az, akit szeretsz.

A demencia egy gyűjtőfogalom, amely a memória, a beszéd, a problémamegoldás és más kognitív képességek romlását jelenti. A leggyakoribb formája az Alzheimer-kór.

A gyász már a halála előtt megkezdődött

Union arról is beszélt, hogyan változott meg édesapja az évek során:

Először csak szavakat ismétel, vagy apró dolgokat felejt el, aztán hirtelen már nem tud nyelni vagy járni. Az az ember, akit ismertél, egyre kisebb és kisebb lesz.

Hozzátette:

Reménykedsz egy szemkontaktusban vagy egy mosolyban; még egy kézszorítás is elhiteti veled, hogy bármelyik pillanatban visszatérhet a régi önmaga.

A színésznő nem rejtette véka alá az érzéseit a betegség kegyetlenségével kapcsolatban:

Ez brutális volt, és ezt élte át ő is, de ez nem az volt, aki ő valójában.

Union már korábban, 2023-ban is beszélt arról, hogy családja egy speciális intézménybe helyezte édesapját az állapota romlása miatt. Akkor így írt: "Ez az egész folyamat rendkívül nehéz volt a családunk számára, sok fájdalmas fejezettel."

Egy különösen megható emléket is felidézett:

Könnyeket csalt mindenki szemébe, amikor a bulikat imádó, életvidám apukám néhány órára újra önmaga lett – ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaphattunk.

A színésznő „apás gyermekként” jellemezte magát, és kiemelte, mennyire szoros kapcsolat fűzte édesapjához. Elmondása szerint tőle tanulta meg az élet fontos értékeit. A búcsú végén a veszteség kettősségéről is őszintén írt:

Felfoghatatlan érzés megkönnyebbülni, hogy vége a szenvedésnek, miközben mély fájdalmat érzel amiatt, hogy végleg elment.

Instagram posztját másoknak is címezte:

„Tudom, nem én vagyok az első és nem is az utolsó apás lány, aki ezt átéli. Szeretetet és gyógyulást küldök mindenkinek, aki elveszítette egy szülőjét. Tudom, hogy az ő szeretete örökké tart, és mindenhol rám talál.”