Mérhetetlen gyásszal küzd sokak kedvenc színésznője: "Ez brutális volt"

Gabrielle Union szívszorító bejegyzésben tudatta a nyilvánossággal, hogy gyászol: elhunyt édesapja, Sylvester „Cully” Union Jr., aki hosszú ideje küzdött demenciával. A férfi 81 éves volt.
A Hajrá csajok és a Bad Boys ikonikus színésznője az Instagramon osztotta meg gondolatait a betegségről és a veszteségről:
Akármennyire is azt hiszed, hogy tudsz a demenciáról, semmi sem készít fel arra, ahogy lassan és fájdalmasan eltűnik az, akit szeretsz.
A demencia egy gyűjtőfogalom, amely a memória, a beszéd, a problémamegoldás és más kognitív képességek romlását jelenti. A leggyakoribb formája az Alzheimer-kór.
Union arról is beszélt, hogyan változott meg édesapja az évek során:
Először csak szavakat ismétel, vagy apró dolgokat felejt el, aztán hirtelen már nem tud nyelni vagy járni. Az az ember, akit ismertél, egyre kisebb és kisebb lesz.
Hozzátette:
Reménykedsz egy szemkontaktusban vagy egy mosolyban; még egy kézszorítás is elhiteti veled, hogy bármelyik pillanatban visszatérhet a régi önmaga.
A színésznő nem rejtette véka alá az érzéseit a betegség kegyetlenségével kapcsolatban:
Ez brutális volt, és ezt élte át ő is, de ez nem az volt, aki ő valójában.
Union már korábban, 2023-ban is beszélt arról, hogy családja egy speciális intézménybe helyezte édesapját az állapota romlása miatt. Akkor így írt: "Ez az egész folyamat rendkívül nehéz volt a családunk számára, sok fájdalmas fejezettel."
Egy különösen megható emléket is felidézett:
Könnyeket csalt mindenki szemébe, amikor a bulikat imádó, életvidám apukám néhány órára újra önmaga lett – ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaphattunk.
A színésznő „apás gyermekként” jellemezte magát, és kiemelte, mennyire szoros kapcsolat fűzte édesapjához. Elmondása szerint tőle tanulta meg az élet fontos értékeit. A búcsú végén a veszteség kettősségéről is őszintén írt:
Felfoghatatlan érzés megkönnyebbülni, hogy vége a szenvedésnek, miközben mély fájdalmat érzel amiatt, hogy végleg elment.
Instagram posztját másoknak is címezte:
„Tudom, nem én vagyok az első és nem is az utolsó apás lány, aki ezt átéli. Szeretetet és gyógyulást küldök mindenkinek, aki elveszítette egy szülőjét. Tudom, hogy az ő szeretete örökké tart, és mindenhol rám talál.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.