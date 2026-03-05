Újabb SMS-csalás terjed Magyarországon: így próbálják meg átverni az embereket

Az online csalások elkövetői gyakran próbálnak visszaélni különböző hivatalos szervek nevével annak érdekében, hogy bizalmat keltsenek, majd megtévesszék az állampolgárokat. A rendőrség most egy újabb, SMS-ben terjedő átverésre hívja fel a figyelmet.

SMS-t használnak a csalók. Fotó: tete_escape / Shutterstock

Újabb SMS-csalás terjed

A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben arról értesítik a címzettet, hogy közlekedési jogsértést követett el. Az SMS szerint a bírságot egy megadott linken keresztül három napon belül kell befizetni, ellenkező esetben végrehajtási eljárás indulhat. A rendőrség hangsúlyozza: a Közigazgatási Hatósági Szolgálat nem küld bírságról szóló határozatot SMS-ben.

Az ilyen jellegű hivatalos értesítéseket kizárólag postai úton, tértivevényes levélben kézbesítik, illetve elektronikus úton az ügyfélkapun vagy a cégkapun keresztül juttatják el az érintettekhez. A hatóság arra kéri az állampolgárokat, hogy ha ilyen tartalmú SMS-t kapnak, semmiképpen ne válaszoljanak rá, és ne kattintsanak az üzenetben szereplő linkre. A szakemberek figyelmeztetnek: már egyetlen rossz kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek személyes adatokhoz - írja a police.hu.