Ők látják először, ha baj van egy családban

Az első gyerekem születése utáni hetekben egyetlen dolgot tudtam biztosan: fogalmam sincs, mit csinálok. A baba állandóan sírt, én is sírtam, a férjem próbált nem pánikolni, miközben mindannyian úgy tettünk, mintha természetes lenne, hogy egy háromkilós kis ember teljesen felforgatja az életünket. És akkor egy délelőtt megszólalt a kapucsengő. A védőnő volt az.

Egy mérleggel, egy jegyzetfüzettel, szimpatikus, nyugodt habitussal érkezett. Leült, megnézte a babát, kérdezett, és valahogy már az első félórában sikerült elhitetnie velünk, hogy nem vagyunk teljesen elveszve. Azóta is úgy gondolok rá, mint valakire, aki nemcsak egy szakember volt, hanem kicsit olyan, mint egy csendes családi szövetséges. És valójában szerintem sok magyar családban hasonló szerepet tölt be a védőnő.

Egy különleges magyar intézmény

A védőnői szolgálat története több mint egy évszázaddal ezelőtt kezdődött. A 20. század elején Magyarországon rendkívül magas volt a csecsemőhalandóság, ezért egyre sürgetőbbé vált egy olyan rendszer kialakítása, amely kifejezetten az anyák és kisgyermekek egészségét védi. 1915-ben jött létre az Országos Stefánia Szövetség, amely az egyik első szervezett kezdeményezés volt ezen a területen. Az első védőnők feladata már akkor is meglepően hasonlított a maihoz: házról házra jártak, tanácsot adtak a kismamáknak, figyelték a csecsemők fejlődését, és segítettek eligazodni az egészséges csecsemőgondozás alapjaiban.

Sokszor ők voltak az egyetlen egészségügyi szakemberek, akik rendszeresen megfordultak a családok otthonában. Nemcsak mértek és tanácsot adtak, hanem tanítottak is: beszéltek a higiénéről, a táplálásról, a fertőzések megelőzéséről – vagyis olyan tudást vittek be a háztartásokba, amely akkoriban sok család számára nem volt magától értetődő. Az elmúlt évtizedekben a rendszer többször átalakult, de az alapgondolat ugyanaz maradt: a megelőzés, a személyes jelenlét és a bizalomra épülő kapcsolat az anyák, a gyerekek és a közösség között.

A védőnői szolgálat tehát egy igazi hungarikum. Kevés országban létezik ilyen szervezett formában az a rendszer, amelyben egy egészségügyi szakember hosszú éveken át kíséri végig egy család életének egyik legfontosabb szakaszát. A védőnő már a várandósság idején megjelenik a család életében. Segít eligazodni a vizsgálatok között, tanácsot ad, figyel a kismama egészségére, és sokszor az első ember, akinek a leendő szülők felteszik azokat a kérdéseket, amiket talán az orvostól sem mernek.