Megtudtuk: ekkor játszódik a Hogyan tudnék élni nélküled? második része – Elcsíptük Ember Márkot a forgatáson!

A honi mozitörténelem egyik legnagyobb sikertörténete egyértelműen a tavaly decemberben bemutatott, Demjén Ferenc-slágereken alapuló, Hogyan tudnék élni nélküled?-hez köthető. A zenés, romantikus filmvígjátékot olyannyira megszerette a magyar közönség, hogy 950 ezernél is több jegyet váltottak rá a magyar mozikban, a népszerűsége pedig a premier után 8 hónappal is töretlen, hiszen a mozik műsorfüzetében még mindig megtalálható. A rajongók ráadásul már hónapok óta követelik a folytatást, aminek a forgatása a napokban kezdetét is vette. Visszatér az összes főszereplő, a jó hangulat és a lelkesedés pedig töretlen. Erről a Bors munkatársai személyesen is meggyőződhettek, miután lapunk meghívás kapott a mozi balatonföldvári forgatására, ahol betekintést nyerhettünk a kulisszák mögé, és még az egyik főszereplővel, Ember Márkkal is beszélgethettünk.
A Bors meghívást kapott a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének balatoni forgatására, ahol Ember Márktól rögtön meg is kérdeztük, szerinte miben rejlett az első fejezet óriási sikere:
Én mindig abban hiszek, ahogy dolgozol valamin, az meglátszik majd az eredményen is. És ezen a filmen nagyon látszott, hogy mindenki szerelemből, elhivatottságból csinálta, és az emberek, mikor ezt nézték, talán egy kicsit ott akartak velünk lenni ezen a kilencvenes évekbeli balatoni nyáron. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy megszólaltak a fantasztikus Demjén-slágerek, és volt egy igazán szerethető sztorink.
− árulta el a Borsnak a folytatásban is főszerepet vállaló színész, aki azt is hozzátette, kollégáival együtt arra törekednek, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. legalább olyan jó, vagy talán még jobb legyen, mint elődje.
A beszélgetés ezt követően a mostani munkálatokra terelődött, ahol Ember arról beszélt, hogy az első rész készítése során egy nagy családdá váló szereplőbrigád tagjai már alig várták, hogy ismét együtt dolgozhassanak. A szívtipró sztárszínész elmondása szerint nem is kellett nekik sok idő, hogy megint megtalálják a közös hangot, és ugyanolyan jó a hangulat, mint az első felvonás készítése során:
Folytatódik ez a táborhangulat, amit tavaly elkezdtünk, most vagyunk túl az első héten, ami az összeszokásról szólt, de igazából mintha semmi se változott volna.
− folytatta a Hogyan tudnék… Tatai Gergője, aki még azt is elárulta, hogy a forgatáson nem az idén nyáron egyáltalán nem unatkozó Marics Peti az első számú hangulatfelelős, hanem Kirády Marcell számít a legnagyobb mókamesternek.
Miután csak alig pár hónap kellett ahhoz, hogy az első rész bemutatóját követően máris nekiálljanak a folytatás elkészítéséhez, mindenképp indokoltnak éreztük megkérdezni Embert, hogy mit gondol, a 3. rész is ilyen gyorsasággal érkezhet-e majd a második epizódot követően. A színész jót mosolygott a felvetésen, de egy igazán érdekes ötlettel állt elő, miszerint a trilógia záróakkordjára érdemes lenne akár több évtizedet is várni:
Ez a rész az első mozi két idősíkja között játszódik, hat évvel a régi sztoriszál után, 2000-ben. Ha lenne harmadik, akkor meg kéne várni, hogy megöregszünk 20-30 évet, és eljátsszuk azt, ahol befejeződött az első rész.
− tette hozzá Ember Márk, aki ugyan megjegyezte, hogy erről azért még nagyon korai beszélni.
Az interjú végén Ember Márk ismét üzent a múlt héten súlyos balesetet szenvedő Demjén Ferencnek is, akinek gyors felépülést kívánt, és az egész stábbal együtt nagyon várják, hogy minél előbb találkozhassanak vele akár egy koncerten, vagy a film forgatásán, hiszen az tavaly is fantasztikus élmény volt számukra.
Bár a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének forgatása még csak most kezdődött, a film minden bizonnyal már jövőre, azaz 2026-ban bemutatásra kerülhet a mozikban. Az eredeti szereplők, úgymint Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell, Brasch Bence vagy Kovács Harmat mellett pedig a filmvászonra közel 10 év után visszatérő Liptai Claudia is erősíteni fogja a produkció színészgárdáját.
