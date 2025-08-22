Megtudtuk: ekkor játszódik a Hogyan tudnék élni nélküled? második része – Elcsíptük Ember Márkot a forgatáson!

A honi mozitörténelem egyik legnagyobb sikertörténete egyértelműen a tavaly decemberben bemutatott, Demjén Ferenc-slágereken alapuló, Hogyan tudnék élni nélküled?-hez köthető. A zenés, romantikus filmvígjátékot olyannyira megszerette a magyar közönség, hogy 950 ezernél is több jegyet váltottak rá a magyar mozikban, a népszerűsége pedig a premier után 8 hónappal is töretlen, hiszen a mozik műsorfüzetében még mindig megtalálható. A rajongók ráadásul már hónapok óta követelik a folytatást, aminek a forgatása a napokban kezdetét is vette. Visszatér az összes főszereplő, a jó hangulat és a lelkesedés pedig töretlen. Erről a Bors munkatársai személyesen is meggyőződhettek, miután lapunk meghívás kapott a mozi balatonföldvári forgatására, ahol betekintést nyerhettünk a kulisszák mögé, és még az egyik főszereplővel, Ember Márkkal is beszélgethettünk.

A Hogyan tudnék élni nélküled? teljes filmtörténelem egyik legnagyobb magyar sikerének számít, a Demjén-mozit még Amerikában is bemutatták (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Ember Márk elárulta, mi a Hogyan tudnék élni nélküled? sikerének kulcsa

A Bors meghívást kapott a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének balatoni forgatására, ahol Ember Márktól rögtön meg is kérdeztük, szerinte miben rejlett az első fejezet óriási sikere:

Én mindig abban hiszek, ahogy dolgozol valamin, az meglátszik majd az eredményen is. És ezen a filmen nagyon látszott, hogy mindenki szerelemből, elhivatottságból csinálta, és az emberek, mikor ezt nézték, talán egy kicsit ott akartak velünk lenni ezen a kilencvenes évekbeli balatoni nyáron. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy megszólaltak a fantasztikus Demjén-slágerek, és volt egy igazán szerethető sztorink.

− árulta el a Borsnak a folytatásban is főszerepet vállaló színész, aki azt is hozzátette, kollégáival együtt arra törekednek, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. legalább olyan jó, vagy talán még jobb legyen, mint elődje.

Az Ember Márk-filmek és sorozatok listája hamarosan a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-vel fog bővülni (Fotó: Gáll Regina / bors)

A beszélgetés ezt követően a mostani munkálatokra terelődött, ahol Ember arról beszélt, hogy az első rész készítése során egy nagy családdá váló szereplőbrigád tagjai már alig várták, hogy ismét együtt dolgozhassanak. A szívtipró sztárszínész elmondása szerint nem is kellett nekik sok idő, hogy megint megtalálják a közös hangot, és ugyanolyan jó a hangulat, mint az első felvonás készítése során:

Folytatódik ez a táborhangulat, amit tavaly elkezdtünk, most vagyunk túl az első héten, ami az összeszokásról szólt, de igazából mintha semmi se változott volna.

− folytatta a Hogyan tudnék… Tatai Gergője, aki még azt is elárulta, hogy a forgatáson nem az idén nyáron egyáltalán nem unatkozó Marics Peti az első számú hangulatfelelős, hanem Kirády Marcell számít a legnagyobb mókamesternek.