Megtudtuk: ekkor játszódik a Hogyan tudnék élni nélküled? második része – Elcsíptük Ember Márkot a forgatáson!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 20:20 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 22. 20:52
Javában zajlik a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film folytatásának forgatása. A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. sztárjai már a Balaton-parton vannak, hogy rögzítsék a a reményteli közönségfilm képsorait, az egyik forgatási napra pedig még lapunk is meghívást kapott.
A honi mozitörténelem egyik legnagyobb sikertörténete egyértelműen a tavaly decemberben bemutatott, Demjén Ferenc-slágereken alapuló, Hogyan tudnék élni nélküled?-hez köthető. A zenés, romantikus filmvígjátékot olyannyira megszerette a magyar közönség, hogy 950 ezernél is több jegyet váltottak rá a magyar mozikban, a népszerűsége pedig a premier után 8 hónappal is töretlen, hiszen a mozik műsorfüzetében még mindig megtalálható. A rajongók ráadásul már hónapok óta követelik a folytatást, aminek a forgatása a napokban kezdetét is vette. Visszatér az összes főszereplő, a jó hangulat és a lelkesedés pedig töretlen. Erről a Bors munkatársai személyesen is meggyőződhettek, miután lapunk meghívás kapott a mozi balatonföldvári forgatására, ahol betekintést nyerhettünk a kulisszák mögé, és még az egyik főszereplővel, Ember Márkkal is beszélgethettünk. 

Hogyan tudnék élni nélküled?
A Hogyan tudnék élni nélküled? teljes filmtörténelem egyik legnagyobb magyar sikerének számít, a Demjén-mozit még Amerikában is bemutatták (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Ember Márk elárulta, mi a Hogyan tudnék élni nélküled? sikerének kulcsa 

A Bors meghívást kapott a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének balatoni forgatására, ahol Ember Márktól rögtön meg is kérdeztük, szerinte miben rejlett az első fejezet óriási sikere:

Én mindig abban hiszek, ahogy dolgozol valamin, az meglátszik majd az eredményen is. És ezen a filmen nagyon látszott, hogy mindenki szerelemből, elhivatottságból csinálta, és az emberek, mikor ezt nézték, talán egy kicsit ott akartak velünk lenni ezen a kilencvenes évekbeli balatoni nyáron. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy megszólaltak a fantasztikus Demjén-slágerek, és volt egy igazán szerethető sztorink. 

− árulta el a Borsnak a folytatásban is főszerepet vállaló színész, aki azt is hozzátette, kollégáival együtt arra törekednek, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. legalább olyan jó, vagy talán még jobb legyen, mint elődje.

Az Ember Márk-filmek és sorozatok listája hamarosan a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-vel fog bővülni (Fotó: Gáll Regina / bors)

A beszélgetés ezt követően a mostani munkálatokra terelődött, ahol Ember arról beszélt, hogy az első rész készítése során egy nagy családdá váló szereplőbrigád tagjai már alig várták, hogy ismét együtt dolgozhassanak. A szívtipró sztárszínész elmondása szerint nem is kellett nekik sok idő, hogy megint megtalálják a közös hangot, és ugyanolyan jó a hangulat, mint az első felvonás készítése során:

Folytatódik ez a táborhangulat, amit tavaly elkezdtünk, most vagyunk túl az első héten, ami az összeszokásról szólt, de igazából mintha semmi se változott volna.

− folytatta a Hogyan tudnék… Tatai Gergője, aki még azt is elárulta, hogy a forgatáson nem az idén nyáron egyáltalán nem unatkozó Marics Peti az első számú hangulatfelelős, hanem Kirády Marcell számít a legnagyobb mókamesternek.

Bár azt hittük, Marics Peti a forgatás tréfamestere, de mint kiderült, ez a cím Kirády Marcellt illeti (Fotó: Gáll Regina / bors)

Trilógia lesz a balatoni szerelemsztoriból?

Miután csak alig pár hónap kellett ahhoz, hogy az első rész bemutatóját követően máris nekiálljanak a folytatás elkészítéséhez, mindenképp indokoltnak éreztük megkérdezni Embert, hogy mit gondol, a 3. rész is ilyen gyorsasággal érkezhet-e majd a második epizódot követően. A színész jót mosolygott a felvetésen, de egy igazán érdekes ötlettel állt elő, miszerint a trilógia záróakkordjára érdemes lenne akár több évtizedet is várni:

Ez a rész az első mozi két idősíkja között játszódik, hat évvel a régi sztoriszál után, 2000-ben. Ha lenne harmadik, akkor meg kéne várni, hogy megöregszünk 20-30 évet, és eljátsszuk azt, ahol befejeződött az első rész. 

− tette hozzá Ember Márk, aki ugyan megjegyezte, hogy erről azért még nagyon korai beszélni.

Ember Márk is visszatér a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásában
Vajon Törőcsik Franciska és Ember Márk tényleg 30 év múlva fogják elkészíteni a Hogyan tudnék élni nélküled? 3. részét? (Fotó: YouTube)

Ember Márk jobbulást kíván Demjén Ferencnek 

Az interjú végén Ember Márk ismét üzent a múlt héten súlyos balesetet szenvedő Demjén Ferencnek is, akinek gyors felépülést kívánt, és az egész stábbal együtt nagyon várják, hogy minél előbb találkozhassanak vele akár egy koncerten, vagy a film forgatásán, hiszen az tavaly is fantasztikus élmény volt számukra. 

hogyan tudnek-14-BS
Demjén Ferenc balesete Ember Márkot és az egész stábot is megrázta (Fotó: Mediaworks Archív)

Bár a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének forgatása még csak most kezdődött, a film minden bizonnyal már jövőre, azaz 2026-ban bemutatásra kerülhet a mozikban. Az eredeti szereplők, úgymint Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell, Brasch Bence vagy Kovács Harmat mellett pedig a filmvászonra közel 10 év után visszatérő Liptai Claudia is erősíteni fogja a produkció színészgárdáját. 

 

