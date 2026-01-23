Magyar menyegző: vérbő és szenvedélyes sztori került a mozikba, ezt mondják róla az alkotók

Megérkezett a hazai mozikba a Magyar menyegző! Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmjében a szerelmi történet sodrása, a magyar tánc ritmusa és a népzene érzékszerveinken át ható, szavakon túli ereje találkozik a filmvásznon, benne a magyar népi kultúra elsőrangú ismerői és művelői, teljeskörű alkotói együttműködésben.
A Magyar menyegző már több nemzetközi bemutatón meghódította a közönséget: a világpremier az A-kategóriás Tallinn Black Nights Film Festival versenyprogramjában zajlott, a határon túli ősbemutatót a Kolozsvári Magyar Operában tartották, majd az amerikai nézőknek New Yorkban is telt ház előtt mutatták be.
A Magyar menyegző a magyar néptánc és népzene hagyományvilágát, gazdag kincstárát mutatja be, szenvedéllyel teli, romantikus történetbe ágyazva.
Dráma, kultúrutazás, látványos zenés-táncos élmény, a nemzeti hagyomány értékeit életre keltve
- jellemezték az alkotók.
A Magyar menyegző az alkotók szándéka szerint a hagyományokból merít, de modern szemlélettel szólítja meg a hazai és a nemzetközi közönséget.
A magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és két fiatal szerelmének kibontakozása fonódik össze a történetben, amely Budapestről indulva egészen Erdélyig, a kalotaszegi tájakig vezet
- fogalmaz Káel Csaba rendező, aki személyes élményét dolgozta fel a filmben: maga is részt vett - több alkotótársához hasonlóan - egy, a szokványos helyi drámát sem nélkülöző, igazi kalotaszegi menyegzőn.
A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. A kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyeknek a következményei kiszámíthatatlanok.
A Magyar menyegzőt 2025 tavaszán forgatták Budapesten, a szentendrei Skanzenben, valamint Kalotaszegen, ahol a táj, a közösségek és a helyi hagyományok autentikus környezetet biztosítottak a történethez.
A zenés, táncos, romantikus film főszereplőit a hazai mozikba már több mint 1 millió nézőt becsábító Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Törőcsik Franciska, a Hunyadi című sorozatban is látható Kovács Tamás és az Együtt kezdtük révén széles körben megismert Kövesi Zsombor alakítja.
További szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István. Györgyi Anna Jászai Mari-díjas színésznőt arról kérdeztük, még forgatáskor, a Skanzenben, hogyan kapcsolódik személy szerint ehhez a világhoz.
A főszereplő Töröcsik Franciska, Kati édesanyját játszom, Bözsi nénit. A férjem is erdélyi, minden évben többször megyünk az édesanyjához meg a testvéréhez. Nagyon örülök, hogy benne lehetek ebben a filmben és profi táncosokkal táncolhatok együtt. Ez a viselet pedig gyönyörű! Ismerem a tulajdonosát, aki maga varrta és hímezte ki. Megtisztelő, hogy hordhatom, nagyon kell vigyázni rá
- mondta, Györgyi Anna, aki azért is hálás, hogy Káel Csaba rendező, akivel egy évfolyamban végzett a Színművészetin, casting nélkül meghívta a szerepre.
A filmben a táncházmozgalom olyan legendás képviselői is megjelennek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó Fecske, valamint a Muzsikás Együttes. A film produceri feladatait a közelmúlt számos sikerfilmje, az Örök tél, a Blokád, a Semmelweis és a Sárkányok Kabul felett készítésében résztvevő Lajos Tamás látta el, aki ezúttal vezető operatőrként is bekapcsolódott a forgatásba.
A koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor alkották, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészei táncolják. Az autentikus dallamok Pál István Szalonna zenei szerkesztő, zenekarvezető irányításával csendülnek fel. A film látványtervezője Szendrényi Éva, jelmeztervezője Vavrinecz Krisztina (Deadline, Megbélyegzetten), vágója Makk Lili (Hunyadi, Blokád, Terápia) és Kiss Viktória.
Számomra azért nagyon nagy dolog, hogy ilyennel foglalkozhatunk, mert a világ számára is kinyitunk egy kaput. Mi bolondjai vagyunk ennek a kultúrának, hiszünk benne és hisszük azt, hogy igenis ezt a Kárpát-medencei közösséget az ember tudja megtartani. Abban bízunk, hogy azt a fajta szerelmet, ami az életünket végigkíséri a népművészet szempontjából, ez a két ember ki tudja nyitni és meg tudja mutatni a nagyvilágnak
- árulta el Pál István Szalonna. A népzenész prímás hozzátette: szerencsésnek tartja magát, hogy ezekben a lakodalmakban jártak, muzsikáltak és minden, amit a filmben látnak a nézők, az igaz. Mire a Magyar menyegző elkészült, Pál István Szalonna egy kis "Szalonna", Pál István Zalán édesapja lett.
