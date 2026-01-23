Magyar menyegző: vérbő és szenvedélyes sztori került a mozikba, ezt mondják róla az alkotók

Megérkezett a hazai mozikba a Magyar menyegző! Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmjében a szerelmi történet sodrása, a magyar tánc ritmusa és a népzene érzékszerveinken át ható, szavakon túli ereje találkozik a filmvásznon, benne a magyar népi kultúra elsőrangú ismerői és művelői, teljeskörű alkotói együttműködésben.

Magyar menyegző Kovács Tamással és Törőcsik Franciskával (Fotó: KRISTOF GALGOCZI NEMETH)

A Magyar menyegző már több nemzetközi bemutatón meghódította a közönséget: a világpremier az A-kategóriás Tallinn Black Nights Film Festival versenyprogramjában zajlott, a határon túli ősbemutatót a Kolozsvári Magyar Operában tartották, majd az amerikai nézőknek New Yorkban is telt ház előtt mutatták be.

A szentendrei Skanzenben forgatási napon a film alkotói: Zsuráfszky Zoltán, Káel Csaba, Pál István Szalonna, Lajos Tamás (Fotó: Fodor Erika)

A Magyar menyegző a magyar néptánc és népzene hagyományvilágát, gazdag kincstárát mutatja be, szenvedéllyel teli, romantikus történetbe ágyazva.

Dráma, kultúrutazás, látványos zenés-táncos élmény, a nemzeti hagyomány értékeit életre keltve

- jellemezték az alkotók.

A Magyar menyegző az alkotók szándéka szerint a hagyományokból merít, de modern szemlélettel szólítja meg a hazai és a nemzetközi közönséget.

A magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és két fiatal szerelmének kibontakozása fonódik össze a történetben, amely Budapestről indulva egészen Erdélyig, a kalotaszegi tájakig vezet

- fogalmaz Káel Csaba rendező, aki személyes élményét dolgozta fel a filmben: maga is részt vett - több alkotótársához hasonlóan - egy, a szokványos helyi drámát sem nélkülöző, igazi kalotaszegi menyegzőn.

A Magyar menyegző szereplői a kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. A kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyeknek a következményei kiszámíthatatlanok.

Káel Csaba rendező személyes ihletettségű filmje egy kalotaszegi esküvő történetét mondja, énekli és táncolja el. A Magyar menyegző 2025. november 15- én a Kolozsvári Magyar Operában debütál, és 2026. január 22- töl látható a hazai mozikban.

A Magyar menyegzőt 2025 tavaszán forgatták Budapesten, a szentendrei Skanzenben, valamint Kalotaszegen, ahol a táj, a közösségek és a helyi hagyományok autentikus környezetet biztosítottak a történethez.