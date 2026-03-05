Ne hanyagold el a 6 hetes szűrést: a csípőficam ma már jól gyógyítható!

A baba csípője születéskor még „alakítható”. Gyakran nem is valódi ficamról, hanem éretlen csípőről beszélünk – ilyenkor a vápa még nem fejlődött ki teljesen, hogy stabilan tartsa a combcsont fejét. Ha ezt időben elkapjuk, a kezelés sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mintha később, már a járás tanulásakor derülne fény a bajra.
Bár a legtöbb csípőproblémának nincs szemmel látható jele, bizonyos esetekben érdemes extra ébernek lenni. Gyakrabban fordul elő eltérés, ha:
Fontos: Ha a gyerekorvos már a kórházban vagy az első viziten gyanús jelet lát (például korlátozott a lábak szétterpesztése), ne várj 6 hetet! Ilyenkor azonnal keress fel egy gyermekortopédust.
Ne aggódj, a baba semmit nem fog érezni. A vizsgálat két részből áll:
A diagnózis nem tragédia! Enyhe esetben elég lehet a speciális torna vagy a baba gyakoribb hason fektetése. Ha komolyabb az elmaradás, jöhet a terpeszpelenka vagy a Pavlik-kengyel. Bár ez utóbbi elsőre ijesztően nézhet ki, a babák meglepően gyorsan hozzászoknak, és sokkal jobb pár hét „kengyelezés”, mint egy későbbi sántítás vagy korai ízületi kopás.
Lehet, hogy a vizsgálat vagy egy esetleges kezelés most nyűgnek tűnik a kialvatlan hétköznapokban, de hidd el: a jövőbeli, szaladgáló kisgyereked nagyon hálás lesz érte!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.