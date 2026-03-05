Ezért lett hiánycikk a kígyóuborka – Egy bizarr ősi fétis indult újra hódító útjára a párok között

A szitofília – más néven food play – egy olyan szexuális fétis, amely ősi gyökerekkel bír, de csak idén került újra reflektorfénybe. A lényege, hogy az étel nem (csak) táplálékként, de egyfajta eszközként is szolgál a nemi életben. Hogyan? Máris mutatjuk!

A szitofília szerin mégis játék az étel.

Fotó: Julia Pavaliuk / shutterstock

A szitofília az étellel való erotikus játékot jelenti.

A jelenség mögött biológiai és pszichológiai okok is állnak.

Az egészségügyi szempontokra külön figyelni kell.

A kommunikáció minden új kísérletezés alapja.

Mi az a szitofília?

Az érzékek találkozója

A szitofíliát kipróbálók a legtöbbször tejszínhabot nyomnak a bőrre, mézet a kulccsontokra, vagy jégkockával izgatják a belső combokat. A fétis az érzékszervekre helyezi a hangsúlyt: textúrák, hőmérsékletek, illatok, ízek. Mind hatással vannak a testre.

A szitofília eredetének alapja, hogy az evés és a szex biológiai szinten rokonösztönök. Mindkettő jutalmazó mechanizmusokat indít be az agyban, örömérzetet kelt, és oldja a feszültséget.

Ehhez köthető például az osztriga vagy a csokoládé afrodiziákum volta is.

A két ösztön keveredése extra fűszerezést adhat a hálószobai kalandoknak.

Az afrodiziákumok vágyfokozó anyagok, amelyek a hiedelmek szerint élénkítik a nemi vágyat és a szenvedélyt. Hatásuk általában a vérkeringés és/vagy a hangulat javításán (például csokoládé) vagy a hormonháztartás támogatásán (például ginzeng, maca) alapul. Nevüket a szerelem görög istennőjéről, Afroditéról kapták.

Fotó: New Africa / shutterstock

Egy brit online áruház nemrég közétette, hogy látványosan megugrott bizonyos – jellegzetes formájú – zöldségek és gyümölcsök forgalma Valentin-nap környékén. A bordázott kígyóuborka iránti kereslet például több mint másfélszeresére nőtt.

A tiltott gyümölcsbe harapás vonzereje

A szitofília vonzerejéhez hozzátartozik egy tabu is. Gyerekkorunkban mind azt tanultuk, hogy az étel nem játék. Felnőttként pedig épp a szabályszegés élménye adhat plusz izgalmat egy-egy légyottnak.

Ha te is kipróbálnád a szitofíliát, erre figyelj!

A kísérletezés felszabadító, de fontos, hogy megfelelő körültekintéssel járjunk el. A nők esetében kiemelten ügyelni kell arra, hogy az idegen anyagok felboríthatják a hüvely természetes pH-értékét, és a hüvelycsatornába kerülve fertőzésekhez vezethetnek. Ha valaki hajlamos a fertőzésekre, érdemes az étellel való játékot a külső erogén zónákra korlátozni – például a mellbimbóra, nyakra és a fülcimpára.