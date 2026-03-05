Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezért lett hiánycikk a kígyóuborka – Egy bizarr ősi fétis indult újra hódító útjára a párok között

Ezért lett hiánycikk a kígyóuborka – Egy bizarr ősi fétis indult újra hódító útjára a párok között

együttlét
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 17:15
parafíliafétisszex
Szinte mindenki szeret egy kicsit kísérletezni az ágyban, de ez a furcsa fétis bebizonyította, hogy a kíváncsiságnak nincsenek határai. A neve szitofília, és egyenesen a konyhából költözött a hálószoba falai közé. Mutatjuk, mit jelent!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A szitofília – más néven food play – egy olyan szexuális fétis, amely ősi gyökerekkel bír, de csak idén került újra reflektorfénybe. A lényege, hogy az étel nem (csak) táplálékként, de egyfajta eszközként is szolgál a nemi életben. Hogyan? Máris mutatjuk!

Szitofília játékával kísérletező pár epret eszik az ágyban.
A szitofília szerin mégis játék az étel.
Fotó: Julia Pavaliuk / shutterstock
  • A szitofília az étellel való erotikus játékot jelenti.
  • A jelenség mögött biológiai és pszichológiai okok is állnak.
  • Az egészségügyi szempontokra külön figyelni kell.
  • A kommunikáció minden új kísérletezés alapja.

Mi az a szitofília?

Az érzékek találkozója

A szitofíliát kipróbálók a legtöbbször tejszínhabot nyomnak a bőrre, mézet a kulccsontokra, vagy jégkockával izgatják a belső combokat. A fétis az érzékszervekre helyezi a hangsúlyt: textúrák, hőmérsékletek, illatok, ízek. Mind hatással vannak a testre.

A szitofília eredetének alapja, hogy az evés és a szex biológiai szinten rokonösztönök. Mindkettő jutalmazó mechanizmusokat indít be az agyban, örömérzetet kelt, és oldja a feszültséget.

Ehhez köthető például az osztriga vagy a csokoládé afrodiziákum volta is.

A két ösztön keveredése extra fűszerezést adhat a hálószobai kalandoknak.

Osztriga és más afrodizákumok a szitofíliához.
Az afrodiziákumok vágyfokozó anyagok, amelyek a hiedelmek szerint élénkítik a nemi vágyat és a szenvedélyt. Hatásuk általában a vérkeringés és/vagy a hangulat javításán (például csokoládé) vagy a hormonháztartás támogatásán (például ginzeng, maca) alapul. Nevüket a szerelem görög istennőjéről, Afroditéról kapták.
Fotó: New Africa / shutterstock

Egy brit online áruház nemrég közétette, hogy látványosan megugrott bizonyos – jellegzetes formájú – zöldségek és gyümölcsök forgalma Valentin-nap környékén. A bordázott kígyóuborka iránti kereslet például több mint másfélszeresére nőtt.

A tiltott gyümölcsbe harapás vonzereje

A szitofília vonzerejéhez hozzátartozik egy tabu is. Gyerekkorunkban mind azt tanultuk, hogy az étel nem játék. Felnőttként pedig épp a szabályszegés élménye adhat plusz izgalmat egy-egy légyottnak.

Ha te is kipróbálnád a szitofíliát, erre figyelj!

A kísérletezés felszabadító, de fontos, hogy megfelelő körültekintéssel járjunk el. A nők esetében kiemelten ügyelni kell arra, hogy az idegen anyagok felboríthatják a hüvely természetes pH-értékét, és a hüvelycsatornába kerülve fertőzésekhez vezethetnek. Ha valaki hajlamos a fertőzésekre, érdemes az étellel való játékot a külső erogén zónákra korlátozni – például a mellbimbóra, nyakra és a fülcimpára.

Előkészületek

Minden új játék kipróbálásának alapja a kommunikáció. Nyitott, őszinte beszélgetés nélkül kellemetlen helyzetek alakulhatnak ki. Mindkét félnek tisztában kell lennie a saját határaival, és képviselni kell azokat. A cél az, hogy mindenki biztonságban és komfortosan érezze magát. Az izgalom csak ezután következzen.

Az alábbi videóban az afrodiziákumnak tartott ételek igazságáról hallhatsz:

A következő cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu