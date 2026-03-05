Háború és rakéták – így hiúsult meg a magyar énekes évfordulós ünneplése

Az utóbbi napokban a Közel-Kelet ismét a világ figyelmének középpontjába került. A hírek szerint Irán több rakétát is kilőtt a térség felé, miközben több országban megszólaltak a légvédelmi rendszerek. Dubajban ideiglenesen lezárták a légteret, a repülőjáratokat törölték, és rengeteg turista rekedt a városban a kialakult bizonytalanság miatt. Az iráni háború sokakat megrémített, és több magyar híresség is megszólalt a történtekkel kapcsolatban. Herceg Dávid legújabb TikTok videójában reagált a történtekre.

Herceg Dávid felesége társaságában utazott volna Dubajba, azonban az iráni háború miatt örülnek, hogy végül meghiúsult a kiruccanás (Fotó: Facebook/Herceg Dávid)

Évfordulós ünneplés az iráni háború idején?

Herceg Dávid énekes is az iráni háborús híreket figyelte az elmúlt napokban, és elmondása szerint egészen különös érzés volt számára, hogy nem sokon múlott, akár ő és a családja is a helyszínen lehetett volna. Az énekes elárulta, hogy a házassági évfordulójukra egy különleges utazással szerette volna meglepni a feleségét, azonban inkább szerencsésnek érzik magukat, hogy a kiruccanás meghiúsult.

Most van a házassági évfordulónk Biával, és meglepetésként Dubajba szerettem volna elvinni. Nagyon készültem rá, nézegettem a repülőjegyeket és a szállásokat is, végül bizonyos okok miatt nem jött össze az utazás. Most amikor olvasom és látom a hírekben, mi történik ott, rakéták, lezárt repterek és bizonytalanság mindenhol, csak arra tudok gondolni, hogy hála Istennek, hogy itthon vagyunk biztonságban a gyerekekkel

– mondta Herceg Dávid.

Az énekes szerint a történtek után egészen más szemmel nézi az utazás meghiúsulását.

Soha nem örültem még ennyire annak, hogy valami nem úgy jött össze, ahogy terveztük. Ilyenkor jön rá az ember, hogy mi az, ami igazán számít. A legfontosabb az, hogy a családommal együtt biztonságban vagyunk

– fogalmazott.

Herceg Dávid azt is hangsúlyozta, hogy a történtek kapcsán sokat gondol azokra, akik most a konfliktus közvetlen közelében élnek.

„Csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy legyünk hálásak azért, hogy itt élhetünk békében és biztonságban. Közben gondoljunk azokra az emberekre is, akik most háborúban élnek. Imádkozzunk értük, és azért is, hogy minél hamarabb béke legyen” – zárta TikTok videójában Herceg Dávid.