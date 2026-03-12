Micsoda látvány: elképesztő helyen nyaral Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 18:35
Gyönyörű fotó. Tápai Szabina élvezi a nyaralást.

Újabb közös fotóval jelentkezett közösségi oldalán Tápai Szabina. A korábbi kézilabdázó egy gyönyörű olaszországi helyszínről osztott meg pillanatképet, amelyen férjével, Kucsera Gáborral látható.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor élvezik a közös nyaralást
Caprin nyaral Tápai Szabina és Kucsera Gábor

A fotóhoz mindössze néhány szót írt: „Capri love”, amit egy szívvel is kiegészített, és férjét is megjelölte a bejegyzésben. A kép tanúsága szerint a házaspár az ikonikus olasz szigeten élvezi a kilátást és a napsütést. A rajongók rövid idő alatt rengeteg kedveléssel jutalmazták a bejegyzést. 

Ahogy korábban írtunk róla, Szabina nemrég ünnepelte 40. születésnapját, amelyről lapunknak is mesélt. A korábbi élsportoló akkor arról beszélt, hogy egyáltalán nem érzi tehernek a kerek évfordulót.

Sokan szokták mondani, hogy a 40 az új 20, és én is így érzem magam. Egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy lélektani határ lenne az életemben”

– fogalmazta meg életkorához fűződő gondolatait.

Tápai Szabina azt is elárulta, hogy nagyon szerencsésnek tartja magát, hiszen azokat a célokat, amelyeket még fiatalon kitűzött maga elé, mára sikerült elérnie. Bár akkor még nem ismerte férjét, Kucsera Gábort, az élet végül még az elképzeléseinél is többet adott neki. 

