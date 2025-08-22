UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Áradások söpörtek végig a magyarok kedvelt nyaralóhelyén, egy ember életét vesztette

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 12:20
Egy férfi életét vesztette, másokat pedig autóik tetejére kényszerített a hirtelen lezúduló áradás. A szélsőséges időjárás miatt rengeteg csapadék zúdult le a kedvelt nyaralóhelyre.

Legalább egy ember meghalt, miután elsodorták az áradások egy népszerű üdülőhelyen.

A hirtelen árvíz rengeteg kárt okozott, és egy emberi életet is követelt.
A hirtelen árvíz rengeteg kárt okozott, és egy emberi életet is követelt. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

A 40 éves Matteo Ciurca állítólag éppen helyi kutyákat akart etetni a szicíliai Leonforteban, amikor a Crisa folyó elsodorta és a halálba ragadta szerdán. A település polgármestere, Piero Livolsi elmondta, a férfi halálát egy áradat okozta, amely átsöpört a régión. Az áradások másokat is arra kényszerítettek, hogy az autóik ablakán kimászva meneküljenek a járművek tetejére, hogy elkerüljék a folyó sodrását.

A pusztító időjárás az egész olasz szigeten hatalmas káoszt okozott: a szakadó esőzések miatt hidak omlanak össze. Randazzóban, az egyik legsúlyosabban érintett térségben autók kerültek a víz alá. A közeli San Giuliano híd részben összeomlott, emiatt sok jármű rekedt a területen.

Olaszország számos más területén is szélsőséges időjárás pusztít. Velencében Spinea, Mirano, Mestre és Marghera településeit árasztotta el a víz, mialatt Szardínián hatalmas jégeső zúdult le, akár 6 centiméteres jégdarabokkal is, ami miatt víz ömlött a lakóházak közé Pimentelben. Dél-Milánóban a vízszint meghaladta a 40 centimétert, a tűzoltókat pedig pincék kiszivattyúzására és alacsonyan fekvő házak megerősítésére riasztották, hogy megakadályozzák a komolyabb károkat - írta a Mirror.

 

