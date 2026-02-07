Tápai Szabina örök fiatalnak érzi magát: „A 40 az új 20!”

Tápai Szabina január harmincadikán töltötte be a negyvenedik életévét, amit nagy társaságban ünnepelt férjével, Kucsera Gáborral és három gyermekükkel. A sztáranyuka elmondása szerint pontosan ilyen buliról álmodott. Szabina a Borsnak elmesélte, hogy szerencsére minden célját sikerült elérnie, amiket még húszévesen tűzött ki maga elé.
Már 39 évesen is azt mondtam mindenkinek, hogy 40 vagyok. Sokan szokták mondani, hogy a 40 az új 20, és én is így érzem magam. Egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy lélektani határ lenne az életemben, inkább úgy fogom fel, hogy itt az ideje új célokat kitűzni
– mondta lapunknak a korábbi élsportoló.
Bár még csak pár napja ünnepelte a kerek évfordulót Szabina, ennek ellenére már most tervezi a következő célokat.
Szerencsésnek gondolom magam, hogy minden célt sikerült elérnem, amiket még húszévesen megterveztem. Természetesen akkor még nem ismertem Gábort, de így még túl is teljesítettem a saját elvárásaimat. Alapvetően két gyerek volt a cél, de egyáltalán nem bánom, hogy így alakult, és remélem a mostani céljaimat is így leszek képes teljesíteni
- mesélte a családanya, aki jövőbeli terveit egyelőre szeretné magának és családjának megtartani.
Álmaim buliját sikerült leszerveznem és tényleg nagyon jól éreztem magam. Nem nyúlt hosszúra az ünneplés, mivel nyilván a gyerekek is ott voltak a zsúron, de így is nagyon élveztük az egész estét
– számolt be a születésnapi buliról a sztáranyuka.
Kucsera Gábor pedig egy nagy meglepetést is tartogatott a családnak.
Egész héten Erdélyben kirándulgatunk, ami Gábornak volt az ötlete. A buli utáni nap egyből kiindultunk és pénteken érkezünk csak haza. Ez az utazás is ugyanolyan tökéletes, mint a szülinapozás volt
- árulta el Tápai Szabina.
