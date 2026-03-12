Komoly betegséggel küzd Liptai Claudia, több fellépést is lemondott: veszélyben A Nagy Duett?

Őszinte bejegyzésben számolt be állapotáról közösségi oldalán Liptai Claudia. A műsorvezető és színésznő elárulta, hogy az elmúlt napokban betegséggel küzdött, ami miatt több fellépését is le kellett mondania.

Liptai Claudia betegségéről vallott: veszélybe került A Nagy Duett is?

Liptai Claudia megbetegedett

Claudia ritkán ír arról, ha egészségügyi problémái vannak, mert – mint fogalmazott – a betegség az élet természetes velejárója. Ugyanakkor az ő helyzete annyiban különleges, hogy a betegségeknek látványos következményei lehetnek a munkájára és a fellépéseire is.

A műsorvezető elárulta, hogy már A Nagy Duett múlt vasárnapi élő adása is komoly küzdelem volt számára, mert annyira köhögött, hogy attól tartott, a közvetítés közben tör rá egy erős roham. Hétfőre aztán belázasodott, és homloküreg- valamint arcüreggyulladása alakult ki.

A betegsége miatt végül több programját is le kellett mondania: nem tudott elutazni a Clauságokkal Ceglédre és Oroszlányba, valamint a Játékszínben sem tudta eljátszani a Hölgyválasz című előadást. A színpadi szerepet végül Szőlőskey Timi vette át helyette, akinek Claudia külön megköszönte a segítséget. Hozzátette, sajnos kolléganője a következő napra szintén megbetegedett, ezért innen is jobbulást kívánt neki.

A műsorvezető üzenetében a követőinek is szólt: arra kérte azokat, akik éppen betegséggel küzdenek, hogy vigyázzanak magukra, és pihenjenek annyit, amennyit csak tudnak. "Pihenjetek, amennyit csak tudtok, mert ebből az életből tuti csak ez az egy van. Remélem, vasárnap kevésbé orrhangon és bödönből beszélek majd, mint jelen pillanatban!" - zárta posztját.

