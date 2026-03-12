Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Arne Slot is megmondta, Szoboszlai Dominikot nagyon megviselte a BL-meccs

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 19:25
liverpoolgalatasaray
Két fotó, ami megmutatja, mi történt Isztambulban. Szoboszlai Dominik kellemetlen pillanatokat élt át.

Európa egyik legkellemetlenebb stadionjában veszített másodszor a szezonban a Liverpool. Az angol bajnok a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében is 1-0-ra kapott ki a Galatasaray otthonában, ahol az első perctől az utolsóig fülsiketítő volt a hangzavar. A fotók alapján a szűnni nem akaró füttyszó a játékosokat is megviselte, Szoboszlai Dominik nem véletlenül fogta be többször is a fülét.

szoboszlai dominik liverpool galatasaray
Szoboszlai Dominik főleg a pontrúgások előtt próbált koncentrálni / Fotó: Burak Kara - UEFA

Szoboszlai Dominik tanácstalanul nézett

A Liverpool magyar játékmestere főleg a rögzített szituációk, a pontrúgások alatt próbált koncentrálni, ekkor fogta be a fülét. Megesett, hogy néha tanácstalanul néztek a társakkal, hiszen egymást sem értették meg a pályán, annyira nem lehetett a hangzavarban kommunikálni.

Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Szoboszlai Dominik a török pokolban / Fotó: Burak Kara - UEFA

Arne Slot liverpooli edző a meccs után többször is kiemelte, a félelmetes török hangulatban továbbra is nagyon nehéz játszani, idegőrlő az, ami Isztambulban másodszor is fogadta őket.

 

