Arne Slot is megmondta, Szoboszlai Dominikot nagyon megviselte a BL-meccs

Európa egyik legkellemetlenebb stadionjában veszített másodszor a szezonban a Liverpool. Az angol bajnok a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében is 1-0-ra kapott ki a Galatasaray otthonában, ahol az első perctől az utolsóig fülsiketítő volt a hangzavar. A fotók alapján a szűnni nem akaró füttyszó a játékosokat is megviselte, Szoboszlai Dominik nem véletlenül fogta be többször is a fülét.

Szoboszlai Dominik főleg a pontrúgások előtt próbált koncentrálni / Fotó: Burak Kara - UEFA

Szoboszlai Dominik tanácstalanul nézett

A Liverpool magyar játékmestere főleg a rögzített szituációk, a pontrúgások alatt próbált koncentrálni, ekkor fogta be a fülét. Megesett, hogy néha tanácstalanul néztek a társakkal, hiszen egymást sem értették meg a pályán, annyira nem lehetett a hangzavarban kommunikálni.

Szoboszlai Dominik a török pokolban / Fotó: Burak Kara - UEFA

Arne Slot liverpooli edző a meccs után többször is kiemelte, a félelmetes török hangulatban továbbra is nagyon nehéz játszani, idegőrlő az, ami Isztambulban másodszor is fogadta őket.