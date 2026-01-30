Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
„Köszönöm az elmúlt csodás éveket!” – Kucsera Gábor Tápai Szabinával közös fotóval jelentette be a hírt, záporoznak a kommentek

Tápai Szabina
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 19:05
Kucsera Gáborszületésnapfotó
Szívet melengető fotóval jelentkezett Kucsera Gábor. Most mindenki Tápai Szabináról beszél.
N.T.
A szerző cikkei

Kétségtelenül Kucsera Gábor és Tápai Szabina szakítása volt az egyik legmegdöbbentőbb az elmúlt években a hazai sztárvilágban, hiszen mindenki úgy gondolta, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott családi életet élnek. 

293A4431
Tápai Szabina és Kucsera Gábor családja karácsony Fotó: SZL

A hosszabb, külön töltött idő után azonban ismét egymásra találtak, miután mindketten dolgoztak magukon, házasságuk pedig mára erősebb, mint valaha. A család újraegyesítése óta egyre fontosabb lett a hit a számukra, most pedig Kucsera Gábor ismét szerelméről tett tanúbizonyságot.

Tápai Szabina 40 éves lett

Az EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó ugyanis január 30-án ünnepli a 40. születésnapját, a jeles nap alkalmából pedig így köszöntötte szerelme Tápai Szabinát.

Szabi 40, köszönöm az elmúlt csodás éveket! #szeretlek

írta az Instagram-oldalán megosztott közös fotóhoz Kucsera Gábor.

„Hála Istennek újra együtt a család!”

A szerelmes szavaktól pedig rögtön el is olvadtak a követőik, sokan megragadták az alkalmat és boldog születésnapot kívántak az édesanyának, míg mások kifejezték örömüket, hogy újra együtt a házaspár. 

Hála Istennek újra együtt a család!! Nagyon örülök drukkoltam nektek sok boldogságot éljetek szeretetben az egész család

– fogalmazott az egyik kommentelő. 

Kucsera Gábor és Tápai Szabina számára fontos a hit

@borsonline

Kucsera Gábor és Tápai Szabina számára fontos a hit #bors #tápaiszabina #hit #kucseragábor #ünnep #szeretet

♬ eredeti hang – Bors - Bors
