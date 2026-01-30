„Köszönöm az elmúlt csodás éveket!” – Kucsera Gábor Tápai Szabinával közös fotóval jelentette be a hírt, záporoznak a kommentek

Kétségtelenül Kucsera Gábor és Tápai Szabina szakítása volt az egyik legmegdöbbentőbb az elmúlt években a hazai sztárvilágban, hiszen mindenki úgy gondolta, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott családi életet élnek.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor családja karácsony Fotó: SZL

A hosszabb, külön töltött idő után azonban ismét egymásra találtak, miután mindketten dolgoztak magukon, házasságuk pedig mára erősebb, mint valaha. A család újraegyesítése óta egyre fontosabb lett a hit a számukra, most pedig Kucsera Gábor ismét szerelméről tett tanúbizonyságot.