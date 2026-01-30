„Köszönöm az elmúlt csodás éveket!” – Kucsera Gábor Tápai Szabinával közös fotóval jelentette be a hírt, záporoznak a kommentek

Kétségtelenül Kucsera Gábor és Tápai Szabina szakítása volt az egyik legmegdöbbentőbb az elmúlt években a hazai sztárvilágban, hiszen mindenki úgy gondolta, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott családi életet élnek.
A hosszabb, külön töltött idő után azonban ismét egymásra találtak, miután mindketten dolgoztak magukon, házasságuk pedig mára erősebb, mint valaha. A család újraegyesítése óta egyre fontosabb lett a hit a számukra, most pedig Kucsera Gábor ismét szerelméről tett tanúbizonyságot.
Az EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó ugyanis január 30-án ünnepli a 40. születésnapját, a jeles nap alkalmából pedig így köszöntötte szerelme Tápai Szabinát.
Szabi 40, köszönöm az elmúlt csodás éveket! #szeretlek
– írta az Instagram-oldalán megosztott közös fotóhoz Kucsera Gábor.
A szerelmes szavaktól pedig rögtön el is olvadtak a követőik, sokan megragadták az alkalmat és boldog születésnapot kívántak az édesanyának, míg mások kifejezték örömüket, hogy újra együtt a házaspár.
Hála Istennek újra együtt a család!! Nagyon örülök drukkoltam nektek sok boldogságot éljetek szeretetben az egész család
– fogalmazott az egyik kommentelő.
