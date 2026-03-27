Még mindig a sebeit gyógyítja? – Rubint Rella a válása után sem nyit a külvilág felé

Rubint Rella exférje, Novothny Soma futballista karrierje miatt sokat költözött különböző országokba, Lengyelországtól egészen Dél-Koreáig. Tavaly tavasszal azonban internetes fórumokon már téma volt, hogy valami gond lehet Rubint Rella és a futballista házasságával. Elmaradtak a közös fotók, Rella sejtelmes posztjai miatt egyre több találgatás látott napvilágot a válásukkal kapcsolatban.

Az élet aztán úgy hozta, hogy külön utakon folytatták, erről ő maga számolt be követőinek 2025 májusában. „Egyre gyakrabban érzem, hogy megrendül a hitem az emberekben. Amikor a legmélyebben voltam, sokan bele sem gondoltak, min megyek keresztül. Sőt, voltak, akik inkább belém rúgtam még egyet” – írta Rubint Rella Instagram-oldalán, ahol arról is beszámolt, most leginkább, karrierjére és önmagára összpontosít. Úgy tűnik Rella azóta is ebben a fázisban, hiszen a minap Instagram posztban erről adott tudomást követőinek egy különös üzenettel.

Az influenszer sportoló nemrég óriási lépésre szánta rá magát. Rella egy 33 napos egyszemélyes utazásra indult, Ázsia felé vette az irányt, egyrészt, régóta szeretett volna eljutni oda, másrészt ekkora utat még sosem tett meg egyedül. Thaiföld, Vietnám és Kambodzsa mellett tette le a voksát, az utazásról pedig részletes vlogjában számolt be követőinek – írta meg korábban a Bors. A minap azonban különös Insta sztori látott napvilágot már itthonról. Rella önfejlesztéssel kapcsolatos könyvet posztolt, mellette egy “Én Tervező” naptárral, és egy különös üzenettel egy kártyán, ami így szólt: „Az érzelmeim nem ellenségek. Hanem visszhangjai annak, ami számomra fontos.” Ebből is feltételezhető, hogy a gyönyörű influenszer még mindig a gyógyulás fázisában van, illetve amellett sem szabad elmenni, hogy Rella közösségi oldalain már nem oszt meg magánéleti tartalmakat, posztjai inkább a karrierről és az utazásairól szólnak.