Megrendülten vallott válásáról Rubint Rella: „Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak!”

„Kanyargós hullámvasút volt az elmúlt hat hónap. Voltam nagyon mélyen, majd azt hittem, már jól vagyok, mikor újra a gödör alján, vagy még lentebb éreztem magam. Azt, hogy őszintén, hogy érzem magam most, még nem szeretném megosztani. Lehet, hogy egyszer tudok majd róla beszélni, de most még nem szeretnék” – írta a közösségi oldalán Rubint Rella.

Mindenkit sokkolt a hír, amikor kiderült: Rubint Rella válik (Fotó: Bánkuti Sándor / Bors)

„Tudom, hogy egyszer minden a helyére kerül, és érteni fogom, miért kellett ezen keresztülmenni” – tette hozzá az influenszer.

Rubint Rella válása villamcsapásként érkezett

Rubint Rella férje miatt költözött Lengyelországba tavaly, idén tavasszal azonban internetes fórumokon már téma volt, hogy valami gond lehet Rubint Rella és Novothny Soma futballista házasságával. Elmaradtak a közös fotók, Rella sejtelmes posztjai miatt egyre több találgatás látott napvilágot a válásukkal kapcsolatban. Az élet úgy hozta, hogy külön utakon folytatják, erről ő maga számolt be követőinek májusban.

Egyre gyakrabban érzem, hogy megrendül a hitem az emberekben. Amikor a legmélyebben voltam, sokan bele sem gondoltak, min megyek keresztül. Sőt, voltak, akik inkább belém rúgtam még egyet

– írta Rubint Rella Instagram-oldalán, ahol elmondta, most leginkább karrierjére összpontosít.

Az influenszer szerint mindenkinek megvan a maga harca, és soha nem tudhatjuk, kivel mi történt, vagy mi zajlik épp a háttérben. „Hiszem, hogy egy mosoly, egy kedves szó vagy egy őszinte gesztus mindenkinek jár” – jegyezte meg.

Most önmagára figyel, nem keres partnert. „Jelenleg nem érzem, hogy bárki felé képes lennék érzelmileg megnyílni. Nem sietek, nem keresek. Hiszem, hogy minden akkor érkezik, amikor annak ideje van. Most önmagamra figyelek és tanulok. Ki tudja… lehet, hogy majd jön valaki, aki képes lesz újra éreztetni velem, milyen az, ha valami igazi” – írta az Instagramon.

Rubint Rella kora ellenére sok mindenen ment már keresztül

Arról is vallott, hogy sokszor érezte magát feleslegesnek vagy értéktelennek, de olyan dolgokba fekteti az energiáit, amelyek értéket adnak:

Rengeteg szép emléket őrzök. Amikor szeretek, nem tudok fél szívvel adni. Mindenemet odaadom azokért, akik fontosak nekem. Lehet, hogy ez néha fájdalmat hoz, de nem bánom, mert az az, aki én vagyok.

Hálás azoknak, akik meghallgatták, akik felvették neki a telefont, ha épp hajnalban hívta őket. Ugyanakkor naivnak is érezte magát többször, mert voltak olyan emberek, akikben bízott, viszont évek alatt egyszer sem kérdezték meg tőle, hogy van, és a születésnapját is elfelejtették. „Már nem neheztelés van bennem, csak tanulság” – közölte.