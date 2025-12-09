Csúnyán félresikerült Rubint Rella utazása: „Nem érdekelt semmi”

Májusban jelentette be a válását Rubint Rella, amit érthető okokból azóta sem sikerült teljesen feldolgoznia, hiszen egy több mint hét éves időszakot zárt le ezzel az életében. Az okokról Rella nem nyilatkozott, arról azonban mindig őszintén kommunikált, hogy a történtek nagyon megviselték. Bár nyáron rengeteg elfoglaltsága és munkája volt, belevágott egy olyan projektbe is, ami már régi vágya volt.

Rubint Rella vlogot készít az állomásokról: válása után egyedül vette a nyakába Ázsiát (Fotó: Mediaworks archív)

Rubint Rella utazása nem várt akadályokba ütközött

A csinos sportoló júliusban döntött úgy, hogy 33 napra Ázsia felé veszi az irányt, egyrészt, régóta szeretett volna eljutni oda, másrészt ekkora utat még sosem tett meg egyedül. Rella Thaiföld, Vietnám és Kambodzsa mellett tette le a voksát, az utazásról pedig részletes vlogjában számol be követőinek.

Amikor júliusban gondolkodás nélkül lefoglaltam a repjegyet csak az volt bennem, hogy el akarok tűnni innen, a gondolataim és a történtek elől futottam. Egészen az utazás előtti éjszakáig nem volt bennem félelem. Három ország, nyolc város .. Egy ilyen hosszú utazás ennyi megállóval (belföldi repjegyek, szállások, fizetőeszköz, vízumok, programok, internet stb.. ) rengeteg kérdést vet fel, alapos szervezést igényel, amire nem igazán volt időm a sok munka miatt ezért is féltem annyira, hogy minden rendben lesz e..

– írja Instagram bejegyzésében, első videójából pedig kiderül, hogy a rengeteg érdekesség mellett már az első napokban is szembe kellett néznie néhány nehézséggel.

Megérkeztem, bár el kell hagynom ezt az RBNB-t, mert az előző lakó után tiszta kosz volt és hát történtek dolgok. A bőröndöm jött ki utoljára, vennem kell egy új bőröndöt, mert ki volt nyitva és szanaszét volt törve. Azt hittem, hogy fuvart is béreltem a reptérről, de kiderült, hogy nem.

– meséli kálváriáját Rella, aki egyébként a körülményekhez képest kifejezetten jó hangulatban volt, még az utazás okozta fáradtság ellenére is.

Rubint Rella válása elől is menekült

A fitneszedző egyébként úgy tervezte meg a nagy kiruccanását, hogy nem csak a vlog kedvéért, hanem saját magáért is dokumentálja majd az átélt napokat, sőt mi több, le is akarja majd írni az érzéseit naplószerűen.

Tegnap este éreztem először félelmet. Amikor lefoglaltam ezt az utat, ez egy menekülés volt nekem, nem érdekelt semmi. Csak úgy voltam vele, hogy el akarok tűnni. Menekültem az emlékektől, az élettől, a történtektől, a tények elől; minden elől, és akkor ez egy jó ötletnek tűnt.

Rubint Rella bevallotta, hogy az átéltek miatt leginkább akkor tudott jól aludni, amikor nem otthon aludt és akkor érezte jól magát, amikor nem kellett a problémákra gondolnia.

Amint jött egy olyan alkalom, hogy mondjuk elmentem egy jógatáborba vagy egy pilates eseményre, ahol volt egy kis meditációs, elcsendesülős rész és tényleg befelé kellett figyelni, ott már nem tudtam elmenekülni, olyankor felálltam és kijöttem inkább, mert nehéz egyedül maradni a gondolataiddal.

Rubint Rella utazásáról tehát folyamatosan érkezni fognak a beszámolók, érdemes a videóját végignézni, mert elképesztő képsorokat mutat meg. A szemfülesebbek ráadásul még azt is kiszúrhatták, hogy az egyik reptéren azok, akik útbaigazították, a „Ms. Novothny Rubint” nevet írták a táblára. Ez arra enged következtetni, hogy a válást egykori férjével, Novothny Somával még nem papírozhatták le teljesen, vagy esetleg megtartotta házas nevét, erre azonban vajmi kevés az esély.