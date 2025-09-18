Egymillió forintért veheted meg a jegyed a Pamkutya koncertre – elszabadult a jegyháború

A Pamkutya formáció Magyarország egyik legismertebb YouTube-duója. A két testvér – Osbáth Márk és Osbáth Norbert, azaz Pista és Béla – 2010-ben hozták létre csatornájukat, ahol paródiavideóikkal robbantak be a köztudatba. Most pedig meglepő hírek jöttek!

Pamkutya Pista és Pamkutya Béla nagy sikert aratott Youtube csatornájával (Fotó: Kuklis István)

Pamkutya: a YouTube-tól a stadionokig

Feldolgozták többek között: a Wellhello – Rakpartot, a Gangnam Style-t és a Halott Pénz – Valami van a levegőben című slágert is. Kreativitásuk és humoruk révén gyorsan milliós nézettségeket értek el, rövid idő alatt pedig Magyarország egyik legismertebb YouTube-csatornájává váltak.

Egy idő után azonban már nem csupán paródiákban gondolkodtak. A Pamkutya saját dalokkal kezdett foglalkozni – mint például a Testvérem, a Rapper leszek én vagy az Aranybulla – bizonyították, hogy zenészként is helyük van a színpadon. Ezek a számok ma már rendszeresen felbukkannak a streamingplatformok toplistáin, a rajongók pedig kívülről fújják a szövegeket.

Duplázás az MVM Dome-ban

Amikor meghirdették a 2026. március 13-i MVM Dome-koncertet, a jegyek kevesebb mint egy óra alatt elfogytak. Ez példátlan érdeklődés volt, amit még a jegyértékesítő oldalon sem tapasztaltak korábban.

A hatalmas kereslet miatt Pista és Béla nem hagyta cserben a közönségét: egy második koncertet is bejelentettek, vagyis „dupláznak” a Dome-ban. A második előadás jegyei szeptember 19-én, pénteken délután két órától kerülnek fel a rendszerbe, külön linken.

A Pamkutya hivatalos TikTok-oldalán így fogalmaztak:

Konkrétan nem jutunk szóhoz! Kevesebb mint egy óra alatt elkapkodtátok az összes jegyet az első koncertre, ekkora érdeklődést még nem tapasztalt a jegyoldal soha!

A Pamkutya koncert az MVM Dome-ban lesz 2026. március 13-án (Fotó: Facebook / Pamkutya)

Jegyüzérek és milliós belépők

A rajongók örömét azonban gyorsan elrontották a jegyüzérek. TikTokon és Redditen futótűzként terjednek a képernyőfotók, amelyeken jól látszik: a koncertjegyeket többen horror áron árulják tovább. Van, aki 100-200 ezer forintért, de akad olyan is, aki több mint 1–2 millió forintért próbálja eladni a belépőjét.

Jó lenne, ha meghagynátok olyanoknak, akik tényleg menni szeretnének rá

– írta egy felháborodott kommentelő TikTokon.