Egymillió forintért veheted meg a jegyed a Pamkutya koncertre – elszabadult a jegyháború

A Pamkutya formáció Magyarország egyik legismertebb YouTube-duója. A két testvér – Osbáth Márk és Osbáth Norbert, azaz Pista és Béla – 2010-ben hozták létre csatornájukat, ahol paródiavideóikkal robbantak be a köztudatba. Most pedig meglepő hírek jöttek!
Feldolgozták többek között: a Wellhello – Rakpartot, a Gangnam Style-t és a Halott Pénz – Valami van a levegőben című slágert is. Kreativitásuk és humoruk révén gyorsan milliós nézettségeket értek el, rövid idő alatt pedig Magyarország egyik legismertebb YouTube-csatornájává váltak.
Egy idő után azonban már nem csupán paródiákban gondolkodtak. A Pamkutya saját dalokkal kezdett foglalkozni – mint például a Testvérem, a Rapper leszek én vagy az Aranybulla – bizonyították, hogy zenészként is helyük van a színpadon. Ezek a számok ma már rendszeresen felbukkannak a streamingplatformok toplistáin, a rajongók pedig kívülről fújják a szövegeket.
Amikor meghirdették a 2026. március 13-i MVM Dome-koncertet, a jegyek kevesebb mint egy óra alatt elfogytak. Ez példátlan érdeklődés volt, amit még a jegyértékesítő oldalon sem tapasztaltak korábban.
A hatalmas kereslet miatt Pista és Béla nem hagyta cserben a közönségét: egy második koncertet is bejelentettek, vagyis „dupláznak” a Dome-ban. A második előadás jegyei szeptember 19-én, pénteken délután két órától kerülnek fel a rendszerbe, külön linken.
A Pamkutya hivatalos TikTok-oldalán így fogalmaztak:
Konkrétan nem jutunk szóhoz! Kevesebb mint egy óra alatt elkapkodtátok az összes jegyet az első koncertre, ekkora érdeklődést még nem tapasztalt a jegyoldal soha!
A rajongók örömét azonban gyorsan elrontották a jegyüzérek. TikTokon és Redditen futótűzként terjednek a képernyőfotók, amelyeken jól látszik: a koncertjegyeket többen horror áron árulják tovább. Van, aki 100-200 ezer forintért, de akad olyan is, aki több mint 1–2 millió forintért próbálja eladni a belépőjét.
Jó lenne, ha meghagynátok olyanoknak, akik tényleg menni szeretnének rá
– írta egy felháborodott kommentelő TikTokon.
Mások még keményebben fogalmaztak:
Ha most visszatérne a sírból Michael Jackson és Freddie Mercury, és adnának egy közös koncertet, akkor mondanám, hogy ez egy reális jegyár, de így b*zd meg.
A jelenség sokakban váltott ki dühöt, hiszen így azok szorulnak ki, akik valóban a zenéért és az élményért vásároltak volna jegyet.
A botrány ellenére biztosra vehető, hogy a Dome-beli koncertek felejthetetlen élményt nyújtanak majd. A Pamkutya egyszerre hozza el a közönségnek a régi, ikonikus paródiákat és a saját slágereket, amelyek az utóbbi években a magyar popkultúra részévé váltak.
A dupla koncert azt is bizonyítja, hogy a YouTube-ról indulva is el lehet jutni a legnagyobb hazai arénák színpadára. Bár a jegyüzérek jelenléte sokaknak kedvét szegte, a szerencsés rajongók számára a 2026. március 13. minden bizonnyal mérföldkő lesz – ahogy a Pamkutya számára is.
