„Ők nem egy paródia zenekar!” – Az Irigy Hónaljmirigy Sipos Petije megszólalt a Pamkutyáról

Sipos Péter, akit sokan az Irigy Hónaljmirigy együtteséből ismerhetnek, most elárulta a Borsnak mi lehet az oka a Pamkutya sikerének. A beszélgetés során szóba került természetesen az ikonikus duó, hatalmas dobása is: rögtön az ország egyik legnagyobb csarnokában, az MVM Dome-ban rendeznek koncertet és nem is egyet! A beszélgetésből az is kiderült, miért gondolja Sipos Peti egyszerre meglepőnek és érthetőnek a fiúk körüli hatalmas hype-ot.

A Pamkutya koncert körüli felhajtás egyszerűen hatalmas (Fotó: Kuklis István)

Pamkutya és az MVM Dome: Sipos Peti véleménye

– Ők nem paródia zenekar – szögezte le rögtön az elején Peti. Hangsúlyozta, hogy míg ők az együttessel valódi előadókról készítettek karikatúraszerű feldolgozásokat, addig Osbáth Márk és Osbáth Norbert azaz a Pamkutya formáció inkább humoros szövegeket írnak meglévő slágerekre.

Megmondom őszintén, nem követtem nagy figyelemmel a munkásságukat. Jól csinálják, amit csinálnak, bár nem zenészek és nem énekesek, de ahhoz képest ügyesen oldják meg a feladatot, de ők nem egy paródia zenekar, az nem ilyen

– fogalmazott.

A Pamkutya MVM Dome koncert azonban szerinte kicsit túl nagy falatnak tűnik elsőre.

– Én nem értem ezt a nagy fellángolást, szerintem félrement egy kicsit a dolog az emberek fejében. Koncertnek hirdetni egy MVM Dome-ot úgy, hogy előtte még soha nem volt koncertjük… az merész, de sok sikert kívánok nekik, reméljük összejön – mondta Sipos Péter.

Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a közönség valószínűleg nagyon jól fog szórakozni:

A sikerük talán az lehet, hogy velük még élőben sosem találkozhatott a közönség. Azokat a feldolgozásokat fogják hallani, amiket tőlük megszerettek és eddig csak az interneten hallgathatták. Van létjogosultsága a dolognak. Az, hogy ez zeneileg milyen lesz, hát gondolom a mai technikának köszönhetően megoldják majd.

35 év: a humor és a zene találkozása

A beszélgetés során természetesen az Irigy Hónaljmirigy koncertje és a zenekar közel 35 éves pályafutása is szóba került. Sipos Peti elárulta, hogy kezdetben csak szövegátiratokkal próbálkoztak aztán jöttek a valódi paródiák.

Már az első lemez beütött 1994-ben, aztán jöttek a tévés lehetőségek, végül 70 önálló show-t csináltunk. Gyakorlatilag 10 éven keresztül havonta jelentkeztünk új műsorral. Az emberek szeretnek nevetni, és mi mindig önazonosak maradtunk. Olyanok vagyunk a színpadon, mint a hétköznapokban

– idézte fel.