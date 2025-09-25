„Ők nem egy paródia zenekar!” – Az Irigy Hónaljmirigy Sipos Petije megszólalt a Pamkutyáról

Sipos Péter, akit sokan az Irigy Hónaljmirigy együtteséből ismerhetnek, most elárulta a Borsnak mi lehet az oka a Pamkutya sikerének. A beszélgetés során szóba került természetesen az ikonikus duó, hatalmas dobása is: rögtön az ország egyik legnagyobb csarnokában, az MVM Dome-ban rendeznek koncertet és nem is egyet! A beszélgetésből az is kiderült, miért gondolja Sipos Peti egyszerre meglepőnek és érthetőnek a fiúk körüli hatalmas hype-ot.
– Ők nem paródia zenekar – szögezte le rögtön az elején Peti. Hangsúlyozta, hogy míg ők az együttessel valódi előadókról készítettek karikatúraszerű feldolgozásokat, addig Osbáth Márk és Osbáth Norbert azaz a Pamkutya formáció inkább humoros szövegeket írnak meglévő slágerekre.
Megmondom őszintén, nem követtem nagy figyelemmel a munkásságukat. Jól csinálják, amit csinálnak, bár nem zenészek és nem énekesek, de ahhoz képest ügyesen oldják meg a feladatot, de ők nem egy paródia zenekar, az nem ilyen
– fogalmazott.
A Pamkutya MVM Dome koncert azonban szerinte kicsit túl nagy falatnak tűnik elsőre.
– Én nem értem ezt a nagy fellángolást, szerintem félrement egy kicsit a dolog az emberek fejében. Koncertnek hirdetni egy MVM Dome-ot úgy, hogy előtte még soha nem volt koncertjük… az merész, de sok sikert kívánok nekik, reméljük összejön – mondta Sipos Péter.
Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a közönség valószínűleg nagyon jól fog szórakozni:
A sikerük talán az lehet, hogy velük még élőben sosem találkozhatott a közönség. Azokat a feldolgozásokat fogják hallani, amiket tőlük megszerettek és eddig csak az interneten hallgathatták. Van létjogosultsága a dolognak. Az, hogy ez zeneileg milyen lesz, hát gondolom a mai technikának köszönhetően megoldják majd.
A beszélgetés során természetesen az Irigy Hónaljmirigy koncertje és a zenekar közel 35 éves pályafutása is szóba került. Sipos Peti elárulta, hogy kezdetben csak szövegátiratokkal próbálkoztak aztán jöttek a valódi paródiák.
Már az első lemez beütött 1994-ben, aztán jöttek a tévés lehetőségek, végül 70 önálló show-t csináltunk. Gyakorlatilag 10 éven keresztül havonta jelentkeztünk új műsorral. Az emberek szeretnek nevetni, és mi mindig önazonosak maradtunk. Olyanok vagyunk a színpadon, mint a hétköznapokban
– idézte fel.
Elárulta azt is, hogy már javában készülnek a 35. jubileumi nagy koncertre, amelyet szintén az MVM Dome-ban tartanak. Ezen felül kiderült, mi várhat még minket a jövőben:
– A 35-ös koncertet nagy sikerrel szeretnénk zárni és esetleg csinálni a Mirigyről egy filmet: az életünkről vagy egy zenés darabban szerepelni, akár színházi körülmények közt.
Sipos Péter szerint az a titok, hogy a közönség ma is igényli a felszabadult szórakozást.
A humor és a zene párosítása mindig működik. Mi feldolgoztunk minden slágert, és ehhez társult a poén. Ezzel szemben felháborítónak tartom, hogy egyesek csak ordibálnak és trágárkodnak a színpadon, miközben tömegek fizetnek ezért. Remélem, egyszer be fog nőni a fejük lágya
– tette hozzá.
A Pamkutya koncert kapcsán azonban optimista: bár a hype-ot túlzónak érzi, szerinte az emberek örömmel mennek majd, mert kíváncsiak arra a párosra, akit eddig főként a képernyőn keresztül ismerhettek meg. És ha valami, akkor ez bizonyítja, hogy a humorral átitatott zenei produkcióknak még mindig hatalmas közönségük van Magyarországon – legyen szó az Irigy Hónaljmirigyről vagy éppen a Pamkutyáról.
