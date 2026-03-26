Orbán Viktor: Zelenszkij azonnal parancsolja haza az ügynökeit!

"Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát!" - jelentette be a közösségi oldalán közzétett videóban Orbán Viktor.

A választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot. A magyar politikába korábban beépített ügynökeit aktiválta, és ők gőzerővel dolgoznak is. A Tisza Pártba ki-be járnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok

- mondta el a kormányfő, kiemelve, sohasem volt még példa arra korábban, hogy a magyar választásba ilyen szinten beleavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

Azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak

- emelte ki a miniszterelnök, majd hozzátette, a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán, és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi beavatkozások nélkül szavazhassanak a jövőjükről.

