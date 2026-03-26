Orbán Viktor: Zelenszkij azonnal parancsolja haza az ügynökeit!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 10:17 / FRISSÍTÉS: 2026. március 26. 10:57
"A Tisza Pártban ki-be járnak az ukrán kémek!"
"Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát!" - jelentette be a közösségi oldalán közzétett videóban Orbán Viktor.

2026.03.25.Orbán Viktor_Országjárás_Esztergom
Ezt mondta el Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki kabinetiroda

A választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot. A magyar politikába korábban beépített ügynökeit aktiválta, és ők gőzerővel dolgoznak is. A Tisza Pártba ki-be járnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok

- mondta el a kormányfő, kiemelve, sohasem volt még példa arra korábban, hogy a magyar választásba ilyen szinten beleavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok. 

Azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak

- emelte ki a miniszterelnök, majd hozzátette, a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán, és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi beavatkozások nélkül szavazhassanak a jövőjükről.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
