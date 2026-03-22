Takáts Tamás Orbán Viktor országjárásáról üzent: Maradjunk egyben, mint ország, mint nép

Sokan, nagyon sokan vagyunk, akik tisztában vagyunk az április 12-ei választás tétjével. Ahogy azok sincsenek kevesen, akik nem és nem akarják észre venni, hogy mekkora is a tét. Még akkor sem dőlhetünk hátra, ha látjuk, hogy napról-napra mennyi józan gondolkodású, békepárti magyar ember gyűlik össze Orbán Viktor országjárásán, hogy együtt, közösen álljanak, álljunk ki a béke és a biztonság politikája mellett. Takáts Tamás a Máté Péter-díjas Karthago zenekar frontembere boldogan nézett szét vasárnap délután a hódmezővásárhelyi Békemenet színpadáról, hiszen látta, mennyien gyűltek össze, hogy megüzenjék országnak, világnak: mi vagyunk a csendes és józan többség.
Az énekes-zenész ugyanakkor tisztában van vele, hogy rengeteg munka vár még a békepárti erőkre és személyesen Orbán Viktorra. Ezért is üzent a Borson keresztül is azoknak, akik még nem döntötték el, hová is húzzák majd az X-et április 12-én, és azoknak is, akik most hangosan ágálnak a stabilitással szemben. „Nem igazán szoktam belemászni erősen a politikába, hiszen ahány ember, annyi vélemény.”
Most azonban fontosnak tartom, hogy a magam eszközeivel részt vegyek a közéletben, mert sorsfordító időket élünk.
„Bárki, aki a világban körbenéz, látja, hogy mi folyik. Nagyon kemény a helyzet és nagyon fontos, hogy józanok maradjunk! Nem arról van most szó, hogy kettészakadt az ország. A világ szakadt ezer és ezer darabra! Mindenhol ez zajlik, nem egy magyar sajátosságról beszélünk” - kezdte lapunknak Takáts Tamás, miután előadta az Apáink útján című Karthago slágert, amivel ismét zajos sikert aratott.
Az énekes-zenész bízik benne, hogy minden magyar választópolgár belátja, most a józanságnak és az értelemnek kell győzedelmeskednie és nem hagyhatjuk, hogy a harag vezesse a kezeket a sorsfordító választás napján. „Nagyon látványosan válik most el a jó és a rossz. Érdekek csapnak össze a fejünk felett és nagyon nem mindegy, hogy mi mit képviselünk a széthulló világban. Nem mindegy az sem, hogy április 12-én az értelem és a józan ész győzedelmeskedik-e, vagy a düh, a harag és a meggondolatlanság. Azt látom, hogy van, akinek az a fontos, hogy kinek, milyen órája, vagy ridikülje van, miközben sokkal inkább arra kellene fókuszálni, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé, hogy fennmarad-e a magyar nemzet. Ezért kell most küzdenünk és ezt tudom üzenni fiataloknak is.”
Kérem őket, hogy felelősen hozzanak majd döntést, amikor belépnek a szavazófülkébe.
„Ne essünk szét! Maradjunk egyben, mint ország, mint nép!” – tolmácsolta fontos üzenetét Takáts Tamás.
