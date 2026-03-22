Takáts Tamásnak zúgott a taps Orbán Viktor országjárásán

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 16:14
Vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódott Orbán Viktor országjárása, ahol már a délután négy órai kezdés előtt hatalmas tömeg várta, hogy meghallgassák a beszédét. A Békemenetnek is beillő sokadalomra, ahogy mindig, most is egy meglepetésprodukció várt. Takáts Tamás ismét meghatottan lépett a közönség elé, hogy előadja a Karthago együttes emblematikus dalát.
Orbán Viktor fáradhatatlan, hiszen nap-nap után merít erőt azokból, akik országszerte támogatásukról biztosítják óta, miközben bejárja hazánkat. Magyarország miniszterelnöke mindenhová magával viszi a béke üzenetét és ígéretét, sőt soha nem érkezik „üres kézzel”. Ahogyan azt már megszokhattuk, minden állomására elkíséri őt egy, vagy éppen két előadó, hogy dalban mondják el, ők is a békében és a szeretetben hisznek és a csendes, de határozott többséghez tartoznak. Hódmezővásárhelyen Takáts Tamás lépett a hatalmas tömeg elé, hogy az Apáink útján című dalával üzenjen a helyieknek, az országnak és a világnak: Itt vagyunk, veletek vagyunk és itt is maradunk!

Takáts Tamás nem először énekelt a miniszterelnök beszéde előtt

Takáts Tamás Hódmezővásárhelyen: „Ez egy szeretetközösség...”

A siker természetesen nem maradt el, fiatalok és idősek Takáts Tamással együtt énekelték az ismerős sorokat a város művelődési háza előtti téren, ahol egy gombostűt sem lehetett volna leejteni. A zajos siker után a Máté Péter-díjas Karthago zenekar frontemberével beszélgettünk. „Minden alkalommal felemelő érzések kerítenek hatalmukba. Hiszen akár a Digitális Polgári Körök, akár a március 15-ei állami ünnepség, vagy akár Orbán Viktor országjárásán lépek a színpadra, mindig egy szeretetteljes és barátságos közegnek leszek a részese.”

Ajándék számomra az a figyelem, ami ezeken az eseményeken rám hárul, miközben az egyik kedvenc Karthago dalomat énekelhetem.

„Számomra igazi mérföldkő az Apáink útján, hiszen ez volt a legelső dal, amit lemezre énekelhettem, remegőlábú kezdőként. Egy ilyen szeretetközösségben, ami most Hódmezővásárhelyen is körbevett, hatalmas érzés éppen ezt a dalt énekelni” – kezdte a Borsnak Takáts Tamás

Ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is”

A zenész-énekest ezután arról kérdeztük, hogy szerinte milyen üzenetet hordoz a ma embere számára az Apáink útján című sláger. „Azt hiszem, hogy a hagyományaink őrzésének fontosságát meséli el a csodálatos dalszöveg. Hiszen egy ember mindig abból táplálkozik, amit a szüleitől, nagyszüleitől kapott és hozott. Fontos, hogy a múlt hagyományait mi vezessük át a jövőbe. Éppen ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is. Sorsfordító időket élünk...” - fogalmazott Takáts Tamás

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
