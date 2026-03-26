Orbán Viktor országjárása: Takáts Tamás a miniszterelnökről mesélt

Lélekemelő hangulatban kezdődött Orbán Viktor országjárásának legutóbbi állomása Törökszentmiklóson. A Kossuth téren már egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, amikor a színpadon megjelent Takáts Tamás és felcsendültek az Apáink útján című korszakos Karthago sláger jól ismert dallamai. Az előadás után volt alkalmunk néhány szót váltani a Máté Péter-díjas zenész-énekessel, aki nem csupán a színpad előtti, de a színfalak mögötti hangulatról is mesélt a Borsnak. Elárulta, milyen kapcsolat fűzi Orbán Viktorhoz.

„Nem először vettem részt Orbán Viktor országjárásán és talán nem is utoljára. Azt tudom mondani, hogy minden alkalommal, így most Törökszentmiklóson is, hatalmas szeretettel fogadtak engem és persze a miniszterelnök urat is. Óriási hangulat volt most is, és a tömeg ismét velem énekelte az Apáink útján című dalt, amit külön megtiszteltetésnek vettem.”

Ilyenkor arra is alkalmam nyílik, hogy egy kicsit beszélgessek a megjelentekkel és minden alkalommal nagyon kedves emberekkel találkozom.

„Persze, néhányan hátulról ordítoznak, de ezen mi csak jókat nevetünk” - kezdte lapunknak Takáts Tamás a törökszentmiklósi országjáráson, majd így folytatta „Egyébként a hangulat a színfalak mögött is fantasztikus. Profi csapat dolgozik azon, hogy minden időben a helyén legyen, ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy Orbán Viktor minden áldott nap más és más városokba látogat, hogy találkozzon a józan többséggel” – tette hozzá a népszerű előadó.

Takáts Tamást ezután arról faggattuk, hogy szokott-e a színfalak mögött találkozni Magyarország miniszterelnökével. „Minden alkalommal találkozom is a miniszterelnök úrral, de természetesen összefutottam már Lázár János miniszter úrral is. Egyébként Orbán Viktort 1998-99. óta ismerem személyesen, ahogy a Fidesz alapítóinak nagy részét is, hiszen annak idején bőszen jártak Karthago és Takáts Tamás Blues Band koncertekre. Vagyis az ismeretségünk koránt sem politikai jellegű. Nyilván az utóbbi években már nem futunk össze túl gyakran, hiszen a politika az egy másik világ és ők sem járnak már túl gyakran koncertekre, de mindig nagy örömmel köszöntjük egymást az országjárás állomásain, ha magam is ott lehetek. Nyilván ezeréves szimpátia van közöttünk” – fogalmazott Takáts Tamás a Karthago zenekar frontembere.