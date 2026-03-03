Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
"Gyönyörű vagy" - Balogh Eleni új képe elkápráztatta rajongóit

Balogh Eleni
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 15:50
TV2 Szerencselánymodell
Csillogó szemek, elbűvölő mosoly. Balogh Eleninek minden jól áll.

Balogh Eleni a TV2 stúdiója előtt jelentkezett be, tökéletes kora tavaszi outfitjében. A fiatal modell sugárzik a boldogságtól, míg rajongói odáig vannak szépségéért.

Balogh Eleni ragyogását nem győzik dicsérni a rajongók
Fotó: Racz_Tomi / Miss Balaton

Balogh Eleni új posztjában csillogtatta meg divatérzékét

A TV2 Szerencselánya új posztjában csillogtatta meg rendkívüli divatérzékét. A gyönyörű, napsütéses időhöz passzoló rövid farmerruha, a hosszú csizma - kombinálva egy laza ballonkabáttal elkápráztatta a követőket.

Tökéletes napindítás

– írta posztjában a modell, ami alatt kommentcunami indult, melyben szépségét dicsérték.

Gyönyörű vagy

írta egy kommentelő.

Szép magassarkú csizma

– áll egy következő hozzászólásban.

Balagh Eleni bejegyzését IDE kattintva nézheted meg! 

 

