"Gyönyörű vagy" - Balogh Eleni új képe elkápráztatta rajongóit

Balogh Eleni a TV2 stúdiója előtt jelentkezett be, tökéletes kora tavaszi outfitjében. A fiatal modell sugárzik a boldogságtól, míg rajongói odáig vannak szépségéért.
A TV2 Szerencselánya új posztjában csillogtatta meg rendkívüli divatérzékét. A gyönyörű, napsütéses időhöz passzoló rövid farmerruha, a hosszú csizma - kombinálva egy laza ballonkabáttal elkápráztatta a követőket.
Tökéletes napindítás
– írta posztjában a modell, ami alatt kommentcunami indult, melyben szépségét dicsérték.
Gyönyörű vagy
– írta egy kommentelő.
Szép magassarkú csizma
– áll egy következő hozzászólásban.
Balagh Eleni bejegyzését IDE kattintva nézheted meg!
