"Gyönyörű vagy" - Balogh Eleni új képe elkápráztatta rajongóit

Balogh Eleni a TV2 stúdiója előtt jelentkezett be, tökéletes kora tavaszi outfitjében. A fiatal modell sugárzik a boldogságtól, míg rajongói odáig vannak szépségéért.

Balogh Eleni ragyogását nem győzik dicsérni a rajongók

Fotó: Racz_Tomi / Miss Balaton

Balogh Eleni új posztjában csillogtatta meg divatérzékét

A TV2 Szerencselánya új posztjában csillogtatta meg rendkívüli divatérzékét. A gyönyörű, napsütéses időhöz passzoló rövid farmerruha, a hosszú csizma - kombinálva egy laza ballonkabáttal elkápráztatta a követőket.

Tökéletes napindítás

– írta posztjában a modell, ami alatt kommentcunami indult, melyben szépségét dicsérték.

Gyönyörű vagy

– írta egy kommentelő.

Szép magassarkú csizma

– áll egy következő hozzászólásban.

Balagh Eleni bejegyzését IDE kattintva nézheted meg!