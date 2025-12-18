Gáspár Zsolti üzent a családját gyalázó noÁrnak: „Miért zavar, ha egy roma elér valamit?”

Gáspár Zsolti és természetesen a komplett Gáspár család méltán lehet büszke Gáspár Evelinre, hiszen ő lett az első diplomás a famíliában. Ezért is veszik a szívükre mindannyian, ha bárki ítéletet mond felette pusztán azért, mert él a tanulás útján megszerzett tudása adta lehetőségekkel és elhelyezkedik a területen, amihez valóban ért. A fiatal híresség közgazdászként szerzett diplomát és felsőfokú nyelvvizsgát tett angol és francia nyelvből egyaránt. Majd pedig elvégezte a TV2 Akadémiát is, így televíziós műsorkészítő képesítést is szerzett. Ezen képesítései és képességei és a Brüsszelben szerzett nemzetközi politikai tapasztalatai vezettek oda, hogy állást kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter stábjában, sajtóreferensi pozícióban.
A fentiek ismeretében teljesen érthető és vitathatatlanul jogos is a Gáspár család felháborodása az Evelint ért támadások kapcsán. Sajnos, ha nem is hosszan, de azért sorolhatnánk, mely baloldali hírességek és félhírességek érezték úgy, hogy össztüzet kell zúdítaniuk a magasan kvalifikált lányra. Gáspár Győző egy veretes posztban állt ki lánya mellett, a testvére pedig a Borson keresztül üzent Molnár Áronnak, aki a kudarcos színészi karrierjét hagyta ott a kétes jövőjű politikai szerepvállalásért. „Evelin az első Gáspár, aki diplomát szerzett a családunkból, őt pedig az én lányom követte. Persze meg kell említenem Virágot és az én másik két gyermekemet, akik szintén tanultak és tanulnak ma is. Na, de térjünk vissza a bátyám nagyobbik lányára, akit az a hatalmas tisztesség ért, hogy Magyarország külügyminiszterének lehet a közvetlen munkatársa.”
Ha bárki azt hiszi, vagy feltételezi, hogy nem az érdemei és tudása alapján választatott a feladatra, akkor az bizony egy futóbolond
– kezdte a Borsnak a TV2 Farm VIP című műsorának gazdája.
Zsolti gazda egy személyes üzenetet is megfogalmazott Molnár Áron irányába, aki egy gúnyvideóban figurázta ki azt a fontos munkát, amit az unokahúga Szijjártó Péter közvetlen munkatársaként végez. „Véletlenül sem kisebbíteném a színész úr érdemeit, de be kell valljam, fogalmam sincs melyek is ezek. Talán éppen a saját kisszerűsége vezetett oda, hogy most mindenkinél nagyobbat akar mondani a TikTokon. Meg is értem, hiszen így legalább valamennyire látszik. Ettől függetlenül nagyon szeretném, ha nem köszörülné a nyelvét Evelinen, akinek tudásban a körme alatt is több van, mint neki valaha lesz. Őszintén nem értem, hogy miért zavarja ennyire Áront, ha egy roma fiatal nem illeszkedik a sokéves skatulyába és tanul, hogy boldoguljon? Áron, miért zavar, ha egy roma elér valamit?” – tette fel a kérdést Gáspár Zsolti, aki már most sejti, hogy Molnár Áron viszontválaszban reagál majd és összehord hetet-havat, hogy mentse az irháját. Egyúttal egy állást is ajánlott a helyét nem találó színésznek. Nagy szeretettel várja őt a tanyán, ahol mindig akad számára egy kis tennivaló.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.