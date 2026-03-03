"A közel-keleti leállás egy pillanat alatt megmutatta: mennyire kiszolgáltatott és kockázatos lenne, ha Magyarországot levágnák az orosz olajról és gázról. Mindeközben Magyar Péter és Zelenszkij a magyar emberek ellátásával játszik" - hangsúlyozta Vitályos Eszter.

Vitályos Eszter

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Vitályos Eszter: Mondjunk jó nagy nemet Magyar Péter és Zelenszkij összejátszására!

Ugyanis Magyar Péter és Zelenszkij összejátszása mára teljesen egyértelművé vált. Még a brüsszeli lapok is megírták, hogy Zelenszkijék egyeztetnek Magyar Péter kampánycsapatával

- tette hozzá a kormányszóvivő.

A politikus szerint, Zelenszkij elintézi Magyar Péternek, hogy a magyarok ne jussanak orosz olajhoz, amivel üzemanyagválságot és brutális benzináremelést akar okozni. Magyar Péter pedig ezért a károkozásért cserébe kész egy olyan kormányt szállítani az ukránoknak és Brüsszelnek, amely beszállna a háborúba, pénzelné Ukrajnát, és végleg levágná a magyarokat az orosz energiáról.

Kerül, amibe kerül a magyar embereknek. Ez a deal Magyar Péter és Zelenszkij között, és ez nem játék

- értékelt.

Ez az összejátszás Magyarország békéjét, biztonságát, a magyarok energiaellátását és a megfizethető benzinárat veszélyezteti - figyelmeztetett.

Kérem, hogy csatlakozzanak Önök a nemzeti petícióhoz! Már online is kitölthetik a www.nemzetipeticio.hu honlapon

- zárta nyilatkozatát Vitályos Eszter.